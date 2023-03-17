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首梯女性教召5／6登場！5至7天制　行軍、射擊及戰鬥教練一樣都沒少

▲陸軍。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陸軍。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部2023年起首次實施女性教召，採舊制「5至7天」，首梯確定於5月6日至12日登場。另外，女性召員複訓時除會依專業專長區分課程外，同樣也得參與行軍、射擊及戰鬥教練。

國防部長邱國正去年底拜會時代力量立委時，首度透露2023年起試辦女性教召。國防部今年1月11日預告《陸海空軍軍官士官服役條例第55條》修正草案，意將女性軍、士官退伍後，均納入預備役編管。

根據國防部安排，2023年女性教召員額共220人，由8個後備旅負責訓練，為桃園市後備旅第二營17人、苗栗縣後備旅第一營17人、台南市後備旅第四營17人、花蓮縣後備旅第五營17人、桃園市後備旅第一營38人、苗栗縣後備旅第四營38人、台南市後備旅第五營38人、花蓮縣後備旅第一營38人。

軍方今（17日）向《東森新媒體ETtoday》指出，2023年女性教召將分兩季實施，分別規劃第2季68人、第3季152人為計畫員額，不過將依實際報名人數媒合納訓。至於首梯女性教召則將於5月6至12日登場。

軍方也說，配合年度首次辦理女性教召，採舊制「5至7天」於戰術位置報到、編成及施訓，屆時會以專業專長、行軍、射擊及戰鬥教練等為課程，只有宿營及沐浴等比照現役區隔管理。

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