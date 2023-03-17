傳二膽失聯陳兵獲贈廈門房子　邱國正：認知作戰一環

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳二膽失聯陳姓上兵獲贈廈門房子　邱國正：認知作戰一環

▲國防部長邱國正。（資料照／記者黃國霖攝）

▲國防部長邱國正。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍金防部二膽守備隊失聯的陳姓上兵傳目前人在廈門，且疑獲贈一間廈門房子。對此，國防部長邱國正今（17日）表示認同此事為認知作戰一環，用意是擾亂大家心緒。至於傳出陳兵離營當天有打電話回台灣，邱國正則說，他不了解陳兵當初有打給誰。

邱國正17日赴立法院列席行政院長陳建仁施政總質詢，媒體詢問，退輔會主委馮世寬昨答詢說，國防部近期一連串事件，他大膽假設，感覺每件事不是偶然，後面可能有陰謀；而金門上兵獲中國送一棟房子，這是認知作戰嗎？

邱國正表示，這是認知作戰一環，用意是擾亂大家心緒，大家可以自己思考，送房子的事情可能不可能；至於馮世寬說的，國防部並不是沒有考慮，除考慮這以外，他不會歸罪哪裡有陰謀。

邱國正也說，事實上軍中有很多內部管理問題要不斷檢討精進，發生這些事情非偶然，而是長期累積下來，這代表國軍在管理方面、營務營規落實方面，有檢討的必要，這他虛心檢討，至於有無其他陰謀論，他會納入考量，如果防堵得當，也就算陰謀沒得逞。

對於不通緝陳兵是降低把他送回來的難度嗎？邱國正說，已經把相關資料給金門地檢署，地檢署有自己的程序，而相關人員已到島上做確認、查看事證，來作為發布通緝或叛逃的依據。

針對陳兵的債務恐不只30萬元，邱國正指出，這都是耳聞，處理事情要於法有據，所以這是為什麼他說得由陳兵當面來講，這不是現在國軍能做的。

傳出陳兵離營當天有打電話回台灣，軍方有無掌握？邱國正表示，他不了解陳兵當初有打給誰，國軍現在在查，而積欠多少債務，各有各的講法，他不幫陳兵做表述，其他額外的錢還有沒有，陳兵家裡沒有表達，軍方也不能代為講述 ，很多方面軍方要一步一步釐清。

至於怎麼看馮世寬說陳兵連父母都不要，不回來就算了一事，邱國正說，馮世寬是老長官，講話都有依據，對於馮個人的表達，他並不會否定，也不做評論，國軍要坦承面對，把事情解決。

邱國正也說，他是對他的官兵道歉，因為照顧官兵是他的職責，若官兵出了違法犯紀或受到傷害，代表幹部沒照顧好，「我這方面道歉」。對於有人說邱國正變道歉部長，邱表示，講這種話有點缺德。

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