何時通緝金門失聯士兵？　蔡清祥「很快」：最快速度處理中

記者杜冠霖／台北報導
金門二膽島陳姓上兵9日離營失聯，目前人在廈門，而金門地檢署昨（16日）表示，還有許多事項需要查證，暫時不會發布通緝令。對此，法務部長蔡清祥17日受訪時強調「很快」，金門地檢署檢察官已經用最快速度處理，很快就會有結果，程序也都在積極進行當中。
▲法務部長蔡清祥。（圖／記者呂晏慈翻攝）
軍方10日就因陳員失聯滿24小時，對其發布離營通報，若失聯7天仍未現身，檢方將發布通緝視為「逃兵」。陳姓上兵是9日離營，依規定已符合逃兵條件，但國防部尚未發布通緝。
行政院長陳建仁17日率部會首長至立院報告並備質詢。 對於通緝問題，蔡清祥會前受訪時強調「很快」，金門地檢署檢察官已經用最快速度處理，很快就會有結果。 媒體提問是否今日就發布通緝，蔡清祥回應，程序都在積極進行當中，很快，這一定要經過一道審查程序，檢察官在處理刑事案件有一定程序，沒有任何其他顧慮。
行政院長陳建仁17日率部會首長至立院報告並備質詢。
對於通緝問題，蔡清祥會前受訪時強調「很快」，金門地檢署檢察官已經用最快速度處理，很快就會有結果。
媒體提問是否今日就發布通緝，蔡清祥回應，程序都在積極進行當中，很快，這一定要經過一道審查程序，檢察官在處理刑事案件有一定程序，沒有任何其他顧慮。
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