何時通緝金門失聯士兵？　蔡清祥「很快」：最快速度處理中

記者杜冠霖／台北報導

金門二膽島陳姓上兵9日離營失聯，目前人在廈門，而金門地檢署昨（16日）表示，還有許多事項需要查證，暫時不會發布通緝令。對此，法務部長蔡清祥17日受訪時強調「很快」，金門地檢署檢察官已經用最快速度處理，很快就會有結果，程序也都在積極進行當中。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者呂晏慈翻攝）



軍方10日就因陳員失聯滿24小時，對其發布離營通報，若失聯7天仍未現身，檢方將發布通緝視為「逃兵」。陳姓上兵是9日離營，依規定已符合逃兵條件，但國防部尚未發布通緝。