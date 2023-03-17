陸戰隊接連掉槍沒震怒　邱國正：震怒可解決問題我每天震怒兩下

▲邱國正17日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部長邱國正前天答詢時，對國軍2起槍枝掉包案相當火大，直言「我會讓他掉腦袋」，結果昨陸戰隊99旅就在營內發現遺失2個T91步槍槍機。對此，邱國正今（17日）表示，國軍做事很合理，沒有什麼震怒，今早他才跟海軍說要妥善處理，不會說部長震怒就怎樣，「如果說到這種階層震怒可以解決問題的話，我每天震怒兩下就好啦」。

海軍教準部日前證實龍泉新兵訓練中心實施動員裝備先期整備檢查時，發現一把「點45手槍」，其機件與作動有問題，在經專業鑑定後，判為「模型槍」；接著海軍陸戰指揮部指出，陸戰隊99旅實施械彈檢查時，發現短少T91步槍槍機兩件。為此，邱國正15日答詢時直言，這是滿痛的事情，且痛罵怎麼會有這樣膽大、無知又莫名其妙的幹部，他承諾會辦很多人，「我會讓他掉腦袋！沒有話講，我會往上追」

邱國正表達氣憤的隔天，海軍陸戰隊指揮部16日便說，本屬陸戰99旅遺失的2件槍機，在單位鍥而不捨查察下，已於營內尋獲，並主動將證物移送司法併案查辦。

今邱國正赴立法院列席行政院長陳建仁施政總質詢時，媒體詢問，震怒之後槍機就找到？邱國正回應，國軍做事很合理，沒有什麼震怒，今早他才跟海軍說要妥善處理，要合情、合理、合法，所以不會說部長震怒就怎樣，「如果說到這種階層震怒可以解決問題的話，我每天震怒兩下就好啦 ，會有這種狀況」。

邱國正也說，他有跟海軍同仁說要穩住，目前為止，「我對他們還蠻有信心」，對各軍種司令的管理方面都予以肯定。

媒體追問，時機點敏感是否有人要偷軍械？邱國正說，這案一定要追，哪怕槍機找到了，他也要了解為什麼會發生此事、為什麼會遺漏、檢查的人為什麼沒盡責，這一定要追。

對於海軍槍機案目前有無究責名單？邱國正指出，目前國軍會把責任畫分出來，等任何一樣事情出來後，他才要歸咎責任，不會一窩蜂地要整個單位怎樣，一定是按部就班來做，且一定會追到底。