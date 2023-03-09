黑道高調喝春酒！警政署下令大掃黑　侯友宜：強力取締毫不手軟

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

竹聯幫仁堂明仁會6日晚間在北市大直萬豪酒店高調舉辦春酒，內部畫面流出後引起熱議。警政署長黃明昭對此震怒，更定調要擴大臨檢。對此，新北市長侯友宜表示，新北最重要先把預防的治安環境做好，減少犯罪的溫床在新北市孳生，對所有幫派份子在新北市的活動，強力取締毫不手軟，決不寬貸。

竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派，近日陸續在五星級觀光飯店以舉辦春酒集結幫眾，並以超跑、辣妹迎賓排場，刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，公然挑戰公權力及警察機關執法決心。警政署長8日通令，全台警方從今晚起，針對竹聯幫明仁會、旭仁會在基隆、雙北市、桃園、宜蘭等圍事經營酒店等特種營業場所進行擴大臨檢掃蕩，反制黑幫囂張氣焰。

侯友宜受訪時表示，新北市最重要先把預防的淨化環境治安做好，減少犯罪的溫床在新北市孳生，對所有幫派分子在新北的活動強力取締、毫不手軟、絕不寬貸。

侯友宜強調，新北一定要從根刨起，對組織犯罪的源頭全力掃蕩，所以組織網一定結合檢警調通力掃蕩，這幾天謝謝新北市8000個警察弟兄的辛苦，不眠不休全力在掃蕩黑道幫派以及相關的重大刑案，繼續努力、繼續加油。

