法務部稱「一舉殲滅明仁會」　王鴻薇諷：自打嘴巴！人家還在辦派對

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

竹聯幫仁堂明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派，近日在五星級觀光飯店以舉辦春酒結集幫眾，並以超跑、辣妹迎賓排場。有警方指出，當時派出警力在門口設置盤查點，卻被飯店拒絕，引發熱議。藍營立委王鴻薇9日批評，法務部說要一舉殲滅該集團，人家卻還在辦Party，這是不是自打嘴巴？

王鴻薇表示，今日在司法法制委員會質詢時，看到法務部提供的書面報告中提到「查獲竹聯幫明仁會販毒組織，一舉殲滅該集團4層販毒網絡以及北台灣最大黑幫販毒集團」，並稱「達斬斷黑幫不法金脈重要目標」。但諷刺的是，前幾日在飯店盛大舉辦春酒，警察被擋在門外連廁所都不能借的，就是法務部報告中提到的明仁會，「法務部說一舉殲滅，人家卻還在辦Party，這是不是自打嘴巴？」

另外，王鴻薇指出，台灣上一次執行死刑是在109年，從110年開始到現在都沒有再執行過，目前尚未執行的人數還有38人，質疑「法務部還要再拖多久？是不是因為今年選舉年，為了選舉的考量來執行？」

王鴻薇說，南投縣第二選區立委補選當選人蔡培慧，以及上總統府秘書長林佳龍，都被傳出給現金讓計程車貼廣告、貼貼紙等事，甚至有司機稱「貼不貼都可以拿到錢」。不禁令她質疑，「這樣的行為算不算賄選？請法務部要調查清楚、明定標準，不要讓相同的爭議一再發生。」