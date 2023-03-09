坦言藍營內部對郭台銘有質疑　連勝文：若再退黨那情何以堪？

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨已啟動2024總統徵詢作業，昨中常會也有中常委建議，採徵召方式，國民黨副主席連勝文今（9）日接受「新聞不芹菜」專訪，對於鴻海創辦人郭台銘曾表達要回國民黨參加總統初選一事，連勝文指出，藍內部確實有人質疑，因為郭台銘董事長4年前離開國民黨讓很多人害怕，擔心最後郭若無法出線會再離開，畢竟國民黨無法承受2度傷害，如果再發生，那國民黨情何以堪？

主持人黃光芹提到，4年前國民黨經由初選，確認時任高雄市長韓國瑜成為黨內總統提名人後，國民黨前主席連戰等31名黨內大老登報連署，籲韓國瑜與郭台銘能夠合作，但郭台銘還是憤而退黨。連勝文指出，過去4年自己與父親和郭台銘沒有互動，一句話都沒講，是零互動。

連勝文表示，國民黨光靠自己要贏是很吃力，必須結合所有力量，努力爭取支持，但藍營內部確實有人質疑，因為郭台銘董事長4年前離開國民黨讓很多人害怕，擔心最後郭無法出線會再離開，畢竟國民黨無法承受2度傷害，如果再發生那國民黨情何以堪？而郭先前說年輕氣盛，應該是指自己當時政治智慧還不夠高。

連勝文指出，政黨經營跟企業管理相似，但還是有不同，如果自己是鴻海股東想發展電動車，若覺得很好就繼續長期投資，而如果今天要製造太空梭，那可能會想要等股價高時來賣出獲利了結，會以個人利益為主，但政黨牽涉到理念、情感、道義，這也是國民黨為何是百年政黨的原因。

至於是否會有「侯郭配」、「郭侯配」？連勝文表示，媒體報導寫侯郭「對決」，這樣應該是可以吸引比較多人看，但應該可以寫「合作」，畢竟國民黨裡面要選的人很多，大家不管如何總是要記得，現在所做的決定不僅攸關個人得失，也攸關2024大局與民眾安危等。