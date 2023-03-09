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同台頻提「中央地方齊合作」　陳建仁視察社宅讚：不能沒有新北市府

▲▼ 陳建仁到新北視察社宅，侯友宜陪同 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳建仁到新北視察社宅，侯友宜陪同 。（圖／記者崔至雲攝，下同

記者崔至雲／新北報導

行政院長陳建仁今（9）日視察林口世大運選手村社會住宅，新北市長侯友宜盡地主之誼陪同視察，這次也是陳建仁上任後首次到新北市的行程。相較於過去前行政院長蘇貞昌到新北視察，常有「火爆場面」，這次陳揆來，兩人互動融洽，致詞時對方也不時在台下點頭微笑，氣氛和緩不少。兩人也不斷重申「中央、地方通力合作」，陳建仁更提到，「中央不能沒有新北市政府」，期待一起努力創造更美好的未來。

侯友宜致詞時表示，謝謝陳建仁今日到新北市林口看世大運的社會住宅，社會住宅對地方中央來說，一定是同心齊力，共同面對，光中央土地不夠，地方在很多審查與土地提供上，大家要並肩作戰，這幾年新北市透過整體開發、都市更新、容積獎勵，不斷促進中央地方合作社會住宅興建，長期規劃與中央一起合作，目前已經長期規劃或已經興建完畢的社會住宅大概達到4.5萬戶，包租代管1.1萬戶，租金補貼5.7萬戶，所以目前共11.3萬戶。

侯友宜強調，新北市佔全國一定份量，但社宅越多越好速度越快越好，這段時間除了中央地方一起合作，還有幾個興建社會住宅用地還在整體開發過程中，拜託審查過程大家一起努力，尤其新北世大運社會住宅蓋起來以後是多元公益使用方式，各種不同類型都在社會住宅裡面，這代表社會住宅愈多元公益性，照顧的人愈多。

侯友宜也在致詞時提出「請求」，租金補貼與中產以下自用住宅貸款戶，這都是中央美意，但要怎麼做到更落實完整，在租金補貼方面與自用住宅中產以下的貸款戶要考量城鄉差距、家戶所得，以及市場房屋價格，讓他們真正受到照顧。

侯友宜提到，請院長多關注，不要讓中央的好意在執行上變成落差太大做不到，希望速速了解民眾的聲音，也歡迎陳建仁常來新北，希望中央給新北多多支援，有沒有給資源是一回事，給新北關心支持，行政效率也可以替代資源。

▲▼ 陳建仁到新北視察社宅，侯友宜陪同 。（圖／記者崔至雲攝）

陳建仁在致詞時指出，總統蔡英文非常關心國人居住問題，蔡英文上任時就公布居住正義的3枝箭，其中最重要的就是興建社會住宅，讓年輕人有安身立命的地方可以安居樂業，謝謝所有地方政府與中央政府共同努力。現在已興建住宅7.2萬戶，包租代管5.9萬戶，達到13萬戶，明年會達到目標。

陳建仁指出，林口世大運選手村社會住宅，是全國規模最大且最具指標性的經典案例，這裡有NGO與社會創新單位，真的要謝謝新北市政府與市長帶領團隊，為了提供市民更好環境，中央與新北市政府已經達成1.7萬戶社宅興建，明年可到達社宅3.4萬戶，市長的努力與積極提供社會住宅，「中央絕對不能沒有新北市政府努力」，中央、地方創造更美好未來，中央政府會與各縣市地方政府努力。

至於侯友宜關注的房租津貼部分，陳建仁也回應，謝謝市長反應市民意見，會認真了解，例如隨到隨辦、年齡從20歲降低到18歲等，希望學貸族與租屋族學生能得到很好照顧，這也是中央地方都很努力的地方。

▲▼ 陳建仁到新北視察社宅，侯友宜陪同 。（圖／記者崔至雲攝）

另外，陳建仁也說，住的問題與負擔解決了，還有一件事要感謝新北市政府，那就是北北基桃通勤月票，現在只要1200元，就可以住在新北市，然後到台北市上班，公共運輸通勤月票讓住宅選擇更加廣泛，未來中央、地方會繼續努力合作，讓大家食衣住行育樂都可以得到好照顧，大家團結一心，齊心協力，就可以創造更好經濟成果，打造溫暖堅韌的台灣。

對於相較蘇貞昌到新北視察，與陳建仁互動融洽，侯友宜表示，不管是蘇院長或是陳院長他都非常尊敬，兩位院長積極任事，負責努力，來到新北市都竭誠歡迎，只要大家並肩作戰，用更高的效率、更多的資源來關心新北市的市民，新北市的市長跟民意代表，都會全力的一起合作，讓新北市更好，新北市的共好才是台灣的共好。
 

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