嘉義縣消防局參訪東京消防廳+池袋防災館　雙方交流防災經驗

▲嘉義縣消防局參訪橫濱消防局，縣消防局長呂清海與橫濱市消防局長消防司監平中隆(圖右)，雙方交換禮物。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為加強台日防災交流，以強化雙方危機應變效能，嘉義縣消防局於112年3月6日至10日至日本參訪，3月8日前往「池袋防災館」與「東京消防廳本部」交流，3月9日則是前往「橫濱市消防局」等單位互動學習，期間希望能藉由日本的防救災經驗作為規劃嘉義縣防災教育中心之參考及提升預防與搶救效能外，亦分別與橫濱市消防局長消防司監平中隆、池袋防災館館長原重嘉郎及東京消防廳次長吉田義實等日方代表互贈紀念品，以表達友好及感謝。

▲嘉義縣消防局參訪池袋消防局。（圖／嘉義縣消防局提供）

嘉義縣目前正進行災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程，為使整體規劃更臻完善，特安排前往日本取經，局長呂清海率隊於3月8日參觀池袋防災館，除深度體驗各項防災教育設施外，館方同時提供各項設施設計時應注意事項，提供我方規劃參考。

同日下午前往「東京消防廳本部」參訪，席間由東京消防廳次長吉田義實、理事森住敏光、防災部長福永輝繁、總務部長石川義彥、參事久貝壽之及伊藤幸永等6人出席，針對東京的最新VR防災教育與針對學校學生的防災教育等2議題進行說明，並於其後進行簡短座談，以深入了解東京消防廳體系及運作等事宜。

3月9日則是「橫濱市消防局」參訪指揮中心、市民防災中心、高度救助隊及危機管理部等單位，於其中發現橫濱市指揮中心訊息牆以顏色分辨分隊的勤務狀況，以利派遣等可做為借鏡的方式。嘉義縣消防局局長呂清海表示，我們消防局為了籌建應變中心、特搜隊的大樓，8日開始參訪池袋的防災教育館及今天橫濱的防災應變中心，希望藉此了解日本先進的設備，以作為我們未來防災應變中心及特搜大隊建築內容的規劃，希望以後能持續彼此交流，讓我們嘉義縣消防更加現代化，為我們縣民做最好的服務。

呂清海亦指出，臺灣與日本的災害型態非常類似，透過交流臺日防災經驗交流活動，能夠強化臺灣的防災工作。且東京消防廳總務部長、防災部長之前有來過臺灣指導及交流，帶給臺灣很大的幫助，此次交流亦邀請東京消防廳人員於今年9月來臺灣參與921防災日演習及指導，並請其抽空來至嘉義縣進行防災的交流與指導，期使嘉義縣整體防災教育及災害應變能夠更為提升、精進。