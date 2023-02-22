提高傷病患給藥率及存活率　嘉義縣辦靜脈注射學習+救護技術交流

▲嘉義縣消防局與大林慈濟醫院共同辦理靜脈注射(IV注射)研習工作坊暨救護技術交流賽 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局為精進到院前救護靜脈注射技術，提高傷病患給藥率以提升存活率，22日與大林慈濟醫院在消防局水上分隊三樓救護教室共同辦理靜脈注射研習工作坊，活動中有嘉義縣消防局長呂清海、嘉義縣議員詹琬蓁、江佩曄、大林慈濟醫院李宜恭部長、台中榮總嘉義分院蔡政翰副院長及雲林虎尾若瑟醫院侯鐘閎主任等貴賓與會及蒞臨指導。

靜脈注射研習工作坊課程有救護神手「一針入魂」靜脈注射技術交流賽，藉此精進救護技術與知能，提供民眾更好的救護品質，期間由雲林虎尾若瑟醫院侯鐘閎主任及台南市政府消防局新營高救隊沈宥延教官擔任講師，靜脈注射技術交流賽由大林慈濟醫院李宜恭部長、台中榮總嘉義分院蔡政翰副院長及雲嘉嘉消防局救護教官擔任評審，來自雲林縣、嘉義縣(市)、台南市共12組，合計70名緊急救護技術員參加。

由於傷者到院前救護現場充滿不確定性，施行急救技術需精益求精以利不同環境狀況完成急救，靜脈注射為中級救護技術員以上資格可執行，能提供傷病患生理食鹽水、葡萄糖液、腎上腺素等急救藥物處置，課程中亦安排骨針教學及操作，使第一線救護同仁了解IV(靜脈注射)與IO(骨針注射)差異及各注射方式重要性。現場特別舉辦靜脈注射技術交流賽，以貼近實務方式設計具有創意及挑戰性情境，藉以磨練技術及自我挑戰。

由嘉義縣朴子分隊的戴重正、林俞盺在尖鋒組中獲得特優，嘉義市東區分隊黃志中、吳家豪在菁英組獲得特優。優等獎的部分則是菁英組嘉義縣大林分隊的賴建宇、蔡菀庭及嘉義市東區分隊邱柏翰、林承廣，尖鋒組為嘉義縣民雄分隊葉仁煌、義消王春仁及朴子救護義消蔡鈞維、鹿草分隊張昆地。

大林慈濟醫院李宜恭部長表示，到院前做靜脈注射的技術比到醫院做的還困難很多，原因第一個主要是環境的因素，因為醫院大部分都已經準備好了，第二是病人的部分，病人都比較不舒服，且嘉義縣都是老人家，所以靜脈事實上都不太好打，所以技術性比醫院來的高一點。

李宜恭也提到，靜脈注射對於到院前救護有幾個重要的點，第一個重要的點是外傷的病人會一直流血，所以缺血，出血性的休克需要補充一些輸液，所以這時候給他必要的生理食鹽水就非常非常的重要。低血糖的人昏迷，必需給他糖分，糖分如果從周邊血管靜脈注射給予糖液，會馬上甦醒，如果靠送到醫院，需要花一點時間，這樣腦細胞多多少少會有一點受傷。第三個部分，到院前死亡OHCA的病人，我們必須給他急救的藥物，增加他心跳回復的機會，所以整個靜脈注射對於到院前救護就顯得非常非常的重要。

嘉義縣消防局表示，救護工作與民眾生命健康息息相關，遇有傷病患急需藥物急救時，若同仁能於到院前建立給藥途徑並給予處置，讓傷病患接受確切治療，使縣民獲得生命安全之保障，提高急救成功率。藉由辦理研習工作坊方式，邀請醫師及到院前緊急救護有經驗者分享新知及靜脈注射處置觀念，透過與專家學者及外縣市交流，使同仁持續精進救護知能與技術，以期打造安心嘉園。