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翁章梁參訪東京都廳危機管理部　強化嘉義縣救災與預防宣導

▲▼ 台日防災交流 翁章梁親率嘉義縣消防局參訪東京都廳危機管理部 。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲台日防災交流，翁章梁率嘉義縣消防局參訪東京都廳危機管理部 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為加強台日防災交流以強化雙方危機應變效能，嘉義縣消防局於112年3月6日至10日於「橫濱市政府危機管理部」等單位參訪，期間嘉義縣長翁章梁特別與嘉義縣消防局呂清海局長於3月7日前往「東京都廳危機管理部」交流，希望能藉由與日本經驗、技術的交流，更強化嘉義縣救災與預防宣導的效能。

▲▼ 台日防災交流 翁章梁親率嘉義縣消防局參訪東京都廳危機管理部 。（圖／嘉義縣消防局提供）

近年來，極端氣候所造成的複合性災害問題日趨嚴重，考驗著救災人員搶救及應變能力。鑒於日本與我國同位於太平洋環地震帶，台灣經歷過921集集大地震，日本則曾面臨過311大地震，災害類型相仿，且嘉義縣轄內具有梅山斷層等活動斷層，急需未雨綢繆。消防局秉持他山之石可以攻錯之精神，本次參訪嘉義縣消防局為7人，內政部消防署則為1人，參訪期間一方面希望能讓與會人員瞭解日本平時防災整備之對策、天然災害發生時之運作情形及相關災害預防與應變作業背後之精隨， 另一方面也期望能持續精進救災技術及防災宣導方式，讓防災教育從小紮根。

▲▼ 翁章梁率隊參訪東京都廳危機管理部 。（圖／嘉義縣消防局提供）

再加上嘉義縣未來即將設置防災教育館及應變中心，因此本次行程至「東京臨海防災公園」及「本所防災館（墨田區）」、「橫濱市消防局」及「高度救助隊東京消防廳本部」等地參訪。7日早上10時至12時，消防局長呂清海與同仁參訪東京臨海防災公園（廣域防災據點），期間有內閣府參事官輔佐藤本真也以簡報介紹防災公園，具有災時可收容災民，及停泊直升機等用途；接續由參事官輔佐堺康朗介紹在「東京灣臨海區域基幹廣域防災基地」建築物裡的防震作為，如用於地震發生時減少搖晃程度的防震基座。

▲▼ 翁章梁率隊參訪東京都廳危機管理部 。（圖／嘉義縣消防局提供）

3月7日14時則由嘉義縣政府縣長翁章梁親率消防局局長呂清海等相關人員於至東京都廳危機管理部會面交流。席間由東京都危機管理監原田智総（はらだ　ともふさ）主持交流會議，安井危機管理副監、芝崎防災計畫擔當部長、濱中防災計畫課長等10人出席，議題討論後，由縣長翁章梁致贈本縣形象紀念品予管理監以表達感謝之意。

▲▼ 翁章梁率隊參訪東京都廳危機管理部 。（圖／嘉義縣消防局提供）

會中管理監原田智総於致詞中提及，我們於今(2023)年1月到台北參訪並學習很多，日本今年為關東大地震的100年，所以訂有「東京強韌計畫」的專案，該計畫為加強災害發生時的防救災業務計畫，這強韌計畫中訂有地震、風災、水災等相關災害的發生，接續也說明東京都的地域防災計畫、防災訓練等議題。

▲▼ 翁章梁率隊參訪東京都廳危機管理部 。（圖／嘉義縣消防局提供）

嘉義縣縣長翁章梁則表示，台灣跟日本關係友好，在安倍首相的實際行動下深化，無論是台灣有災害，或是日本有災害，都能彼此相互同心援助。今天特別跟消防局去東京都廳的處理危機小組做對談，他們把平常的防災儲備、訓練、動員，包括判斷災害的類型，或是中央防災計畫內都廳須執行、市町村需籌備等內容做分享，是用一種相當有系統的方式在面對災害。

而台灣跟日本災害類型相似，有同樣的災害，有天然災害要面對，還可能需要處理戰爭的問題，在災害發生時，公務部門要從事救災還要維持正常運作，然而，公務部門是維持社會穩定一個很重要的力量，讓人民不至於受到驚嚇、恐慌，也因為日本防救災的經驗豐富，所以來日本請教，今天很高興可以看到那麼有系統的災害準備，包括百姓的動員等等，希望此次這些學習讓我們未來來面對整個嘉義縣的災害應變能夠更系統化、更科學化。

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