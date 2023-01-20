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翁章梁年節慰勤消防弟兄　體驗拋繩槍發放紅包

▲▼ 嘉義縣長翁章梁親赴消防分隊 慰勞消防弟兄年節辛勞 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣長翁章梁親赴中埔鄉三和消防分隊 慰勞警義消年節辛勞 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣長翁章梁與嘉義縣消防局長呂清海前往消防局第三大隊三和分隊慰勞，致贈慰問禮品及紅包，感謝消防人員、義消、防宣人員及救護義消在年節期間守護縣民生命財產安全。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁親赴消防分隊 慰勞消防弟兄年節辛勞 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁20日到第三大隊慰勞無私奉獻的消防夥伴，致贈慰問禮品及紅包，感謝全體消防及協勤人員堅守崗位、不分晝夜守護縣民安全，也在現場祝賀三和分隊員黃茂盛榮獲鳳凰獎最高榮耀，隨後翁章梁與呂清海現場操作拋繩槍，發射兩發拋繩槍象徵好運成雙，祈求消防弟兄值勤時平安順利。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁親赴消防分隊 慰勞消防弟兄年節辛勞 。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁說，過年期間有一部分的人無法休假，像是醫護人員、消防警消、運輸業人員，他們犧牲自己的休假，為鄉親提供不中斷的服務，尤其年節期間容易發生狀況，這些人隨時都要留守，在第一時間處理各式狀況，感謝他們的辛勞付出。

▲▼ 嘉義縣長翁章梁親赴消防分隊 慰勞消防弟兄年節辛勞 。（圖／記者翁伊森攝）

呂清海表示，過年除了要注意爆竹煙火的使用，民眾也要注意家中使用的保暖電器設備，呼籲鄉親注意用電安全，門窗也要留意是否闔上，避免一氧化碳中毒。可趁過年前大掃除期間，檢視家中用電情形及電線狀況、安裝住宅用火災警報器、檢查熱水器安裝位置是否正確，確保在年節期間有安心安全的居家生活。

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