疫情趨緩　溪北六興宮台日會香交流推向國際

▲▼ 台日文化參訪交流活動 。（圖／溪北六興宮提供）

記者翁伊森／嘉義報導

溪北六興宮正黑面三媽【 媽祖護安 興 日興賜福 】癸卯年文化參訪交流活動，訂於2月 4日 (六 )上午 8時 30分 舉行 起駕 典禮 正式 出發前往 六腳鄉灣內公館娘媽堂、灣內鳳山宮 、雙涵 保安宮 進行 文化會香 交流 活動 將於 2月 5日 (日 )圓滿回鑾 ，並於2月 16日 (四 )前往日本東京地區、橫濱地區進行五天四夜日本會香文化交流活動 ，於 2月 20回台稟香圓滿安座畫下台日文化交流活動的完美句點 。

本次日本會香文化交流 活動 乃是溪北六興宮 首次 前往 日本東京地區 、 橫濱地區 進行文化參訪 活動 將 由溪北六興宮主任委員江筱芃率領六興宮管理委員會全體委員監事 一同 上香祈求 媽祖加持，護 祐 活動 圓滿 順利， 賜福 參 與盛會 活動 的信徒民眾 們 並且庇祐 台日 風調雨順、國泰民安。

媽祖文化會香活動 已是一項 非常 盛 行 且熱鬧 萬分 的宗教文化 盛事 2010 年 媽祖文化信仰 更 被 聯合國 教科文組織 (UNESCO)列入「 非物質文 化遺產 代表作名錄 」 之中；多年來， 溪北六興宮 在主任委員江筱芃的帶領之下， 秉持著 多元化 、國際化 、創新、環保的經營 理念 ，讓溪北六興宮不斷 成長，讓更多人認識溪北六興宮 正黑面三媽 。

六興宮主任委員 江筱芃表示， 每年都會 得到媽祖 的 指示 擲茭請示 後賜金言作為該年度參訪交流活動的標語， 前兩年因應疫情嚴峻暫緩活動， 今年度疫情趨緩因應媽祖擲茭請示 後 將 以 【 媽祖護安 興 日興賜福 】 標語為 主軸 進行 文化參訪交流 活動 並替媽祖拓展 國際 新香路，實現世界媽祖一家親的文化會香活動。

本次文化參訪交流活動預計 將參 訪 東京媽祖廟、 橫濱市大天后宮、橫濱市關聖帝君廟香火旺盛的 宮 廟 已 維繫 台日 之間各大宮廟的友好宮誼 、共享廟宇資源 以 體現 媽祖慈悲為善 、 包容似水 之襟懷， 在各界 廣大的信眾們 熱烈擁護之下， 期盼 台日 媽祖文化信仰 的各項 發展 將 更臻完善 俾使 媽祖文化信仰 寫下一頁 台日媽祖一家親 之 篇章