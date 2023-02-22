前藍委稱拜登有「毀台計畫」　她曝消息來源：特定人士放大疑美論

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨前立委蔡正元引述美國網路人士推文，稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，對此，民進黨團22日回覆，就她了解，這位主持人好像是俄羅斯電台，而外交部已經澄清，相關消息來源完全未經查證，國內有特定人士刻意放大疑美論或反美論，藉由這樣的聳動貼文傳遞不實資訊、伺機見縫插針，和中國對台認知作戰相互呼應，反而侵蝕台灣民眾對美國信心。

蔡正元日前透過臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，美國總統拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。

對此，立委劉世芳表示，外交部今天也有做出回應，就她了解，這位主持人好像是俄羅斯電台，而外交部已經澄清，相關消息來源完全未經查證，拜登從2012年8月到2022年9月，受到美國幾大廣播公司訪談時都講得很清楚，認為中國如果武力侵台，美國會出兵防衛。

劉世芳指出，前立委蔡正元也特別提到這是口誤，既然是口誤，黨團就不會多加論述，國內有特定人士刻意放大疑美論或反美論，藉由這樣的聳動貼文傳遞不實資訊、伺機見縫插針，和中國對台認知作戰相互呼應，反而侵蝕台灣民眾對美國信心，進一步破壞台美夥伴關係。

而外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄赴美參加國安高層會談，劉世芳表示，外交部長跟國安會秘書長拜訪華府AIT，內容等他們回國之後一定會跟社會大眾說明，現在在拜訪途中，突然插入這個議題也很奇怪，黨團祝福他們這次拜訪順利，能表達台灣對台海緊張局勢、希望參加國際社會組織這些議題，傳達全台灣人的聲音。