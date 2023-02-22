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民進黨今討論2024提名期程　綠黨團讚賴清德效率高：比普發現金還快

▲▼民進黨中執會，賴清德會後談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（22日）中常會將討論2024總統、立委提名期程，預計3月啟動提名工作，6月確定總統跟區域立委提名人選，對於黨內對相關時程是否有雜音？民進黨團表示，目前為止沒有什麼特別不同的聲音。黨主席賴清德上任後效率很高，最短時間內解決學倫跟黑金問題，緊接著就是提名時程，動作非常快，處理這些事情比普發現金還快。

鄭運鵬表示，黨團不是選務機關，尊重中央黨部規劃，就個人觀察，賴清德上任後效率很高，熟悉國人對民進黨的要求、以及選務跟黨務如何改革，所以最短時間內解決學倫跟黑金問題，中常會今天要處理總統跟立委提名時程，效率非常高，處理這些事情比普發現金還快。

賴清德快速回應國人對於民進黨的要求，相當正面，目前沒有聽到委員對提名時程有意見，如果有的話，黨團也會在中常會代為轉達，相對國民黨很多議題上的處理方式，賴清德處理的方向跟效率非常好、正面。

劉世芳表示，相關規定以中央黨部公佈為主，不管是總統還是立委候選人，在黨內各派系有共識情況下就照時間表走，目前為止沒有什麼特別不同的聲音。

也有媒體追問，賴清德日前出席前文化部長鄭麗君活動，有媒體猜測2024出現賴鄭配可能性？聽此問題，黨團幹部都忍俊不住，鄭運鵬表示，賴清德出席很多活動，最多的是蔡培慧立委輔選，大家不必做太多聯想，活動很多，支持賴清德多多拜訪、多聽大家的聲音。

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