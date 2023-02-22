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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

6千有得等？藍批特別條例施行拖太久　他曝原因：一定最短時間內普發

▲▼民進黨團 輿情回應記者會 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院民進黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會21日三讀特別條例，將3800億元特別預算，使用在普發現金、挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司。在野黨質疑，特別條例施行期間拖太長，部分項目要到2025年。民進黨團22日表示，3800億的運用包含部分工程，因此時間才會拉到2025年12月31日，這是配合工程需求，但普發現金會在最短時間內實施。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，昨天特別條例通過過程算平和，相關條例也跨了年度，包含蘇貞昌跟陳建仁任內，在野黨原本要求只發現金，到後來方向一致，認為3800億應該全民共享，勞保、健保、台電補助部分都有共同方向，對於學貸、房貸、新生兒有各種不同需求也都放入。

鄭運鵬指出，相信很多國人看到條例通過後，會希望趕快普發現金，但是3800億的運用包含部分工程，包含冷水路改善，工程不可能今天發包明天完成，因此特別條例第七條時間才會拉到2025年12月31日，這是配合工程需求，普發現金會在最短時間內實施。

鄭運鵬表示，希望明天政院特別預算若是通過行政院會，就趕快送到立法院來，立法院會用最快速度，讓行政院長陳建仁能夠順利報告，目前定在3月3日，報告完後希望財政委員會盡快審查，這部分最快是3月6日，若審查完後，各黨團沒有要求一個月協商期，當週就可以送到院會。

立委劉世芳解釋，特別條例草案時送到立院只有四個委員會審查，跨兩任院長後增加了兩項，包含學貸、文化振興，所以在特別預算要送進來時，一定要把這兩項的執行方向跟預算和民眾報告。

劉世芳表示，基層民眾關心普發6千部分，有人認為去年時就要當成農曆年紅包，現在已經要拖到3月底、4月初，希望行政單位特別是財政，趕快完成普發現金6千，三讀程序後趕快普發。

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