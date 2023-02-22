　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

缺蛋荒！國民黨譏民進黨「蛋頭政府」　狂轟：陳吉仲回屏東養豬吧！

▲國民黨召開記者會酸蔡政府是蛋頭政府。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開記者會酸蔡政府是蛋頭政府。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國內缺蛋問題嚴重，民怨四起，國民黨22日痛批蔡英文政府面對缺蛋及蛋價飆漲提不出解決辦法，只會安排一齣行政院副院長鄭文燦視察賣場、架上有滿滿雞蛋的大戲，搞得好像獨裁國家，當視察一結束，人民還是不知道哪裡可以買到蛋？根本就是一個「蛋頭政府」，農委會主委陳吉仲無力解決，「就回屏東養豬吧！」

國民黨今天召開「蛋蛋的哀傷！陳吉仲忙輔選？看不見缺蛋危機？」記者會，發言人林家興表示，蔡英文政府早在2020年4月8日就成立「雞蛋國家隊」，當時農委會主委陳吉仲還拍宣導影片向大眾喊話不要囤蛋，「雞蛋國家隊沒有停工，1天24小時準時產蛋，全台蛋雞場超過1800家，每天蛋產量2200萬顆，產量足請放心，認真供應全國民眾所需雞蛋，雞蛋不用搶，天天買得到」；如今「雞蛋國家隊」已經運作將近3年，雞蛋不僅短缺的問題越來越嚴重。
 
林家興表示，陳吉仲已經信用破產，曾保證的產量充足不斷跳票，面對今年更嚴重的缺蛋荒，陳吉仲再度許下不切實際的承諾：他說「若天氣回穩、禽流感減少，產蛋數量絕對會增加，希望2月下旬、3月上旬逐步恢復產量」，如果天氣沒回穩、禽流感沒減少，難道農委會就兩手一攤沒有辦法了嗎？看天吃飯？那民眾求神拜佛就好，要農委會幹嗎？若無法解決蛋荒、高蛋價的問題，就請陳吉仲兌現內閣改組前的說法，「回屏東養豬，找蘇貞昌當助手」吧！

林家興進一步質疑，蔡培慧近期頻邀請陳吉仲站台輔選，說要協助解決農業困境，對於台灣缺蛋問題，蔡培慧在陳吉仲的輔選活動中卻隻字不談，如何做好監督政府的民意代表？

國民黨發言人楊智伃則酸，缺蛋危機，蔡政府可能會開始大內宣，發起「我OK你先買」讓蛋活動、推動雞蛋實名制，還要成立「雞蛋指揮中心」每日公布產蛋數量等。這樣只會內宣不會處理內政的農委會主委，人民還能忍受嗎？

國民黨桃園市議員凌濤也批，陳吉仲1個月內到南投輔選蔡培慧3次，無力解決缺蛋問題，還要幫南投農業把脈？他直言，「支持蔡培慧就是支持陳吉仲」，呼籲下架政治凌駕專業的政務官，也要下架把民生擺在一旁，毫無檢討的民進黨候選人。

ET快訊
桃園阿北出事了！踢開擋路三角錐　下秒「左腿消失」
LIVE／王建民捲桃花劫！名醫出軌要他賠千萬　郭雪芙爆情斷王
快訊／被爆和王子分手　郭雪芙罕見動怒發聲
買樂透爽中6600萬！　幸運夫妻結局超淒涼
44檔被列「注意股」！　獨缺清淨海原因曝
拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊：我每天都吃
快訊／台美重大突破！　斷交後台灣外長首次進華府

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

105秒「3姿勢」射擊36發子彈　國軍「實戰化射擊訓練」適用1年兵

民進黨今討論2024提名期程　綠黨團讚賴清德效率高：比普發現金還快

國民黨譏民進黨「蛋頭政府」　狂轟：陳吉仲回屏東養豬吧！

蔣萬安不去！蔣市府首出訪日本東京　李四川「先探路」與小池百合子交流

批林明溱忽視青年　民進黨作詩狂酸：明溱南投縣，有子身上依

遭高虹安前助理告《跟騷法》　四叉貓曝法院裁定書：終於還我清白

台美重大突破！　斷交後首次台灣外長進華府地區

6千有得等？藍批特別條例施行拖太久　他曝原因：一定最短時間內普發

憂參加228活動遭受難者家屬抗議？　蔣萬安：我就是平常心

周末南下站台林明溱？　侯友宜大讚：攜手許淑華讓南投更好

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

105秒「3姿勢」射擊36發子彈　國軍「實戰化射擊訓練」適用1年兵

民進黨今討論2024提名期程　綠黨團讚賴清德效率高：比普發現金還快

國民黨譏民進黨「蛋頭政府」　狂轟：陳吉仲回屏東養豬吧！

蔣萬安不去！蔣市府首出訪日本東京　李四川「先探路」與小池百合子交流

批林明溱忽視青年　民進黨作詩狂酸：明溱南投縣，有子身上依

遭高虹安前助理告《跟騷法》　四叉貓曝法院裁定書：終於還我清白

台美重大突破！　斷交後首次台灣外長進華府地區

6千有得等？藍批特別條例施行拖太久　他曝原因：一定最短時間內普發

憂參加228活動遭受難者家屬抗議？　蔣萬安：我就是平常心

周末南下站台林明溱？　侯友宜大讚：攜手許淑華讓南投更好

獨／玉山星宇航空卡卡面出爐！　權益搶先看

荷蘭隊怎麼了？連兩戰輸給韓職爐主韓華鷹

快訊／新店婦違規過馬路…遭22歲男「騎YouBike撞上」！昏迷指數3

旅外國人健保「停復保」違憲衛福部要修法　薛瑞元：先擬過渡期配套

爽游峇里島風泳池、景觀房賞摩天輪！2星級飯店「2泊2食」1人6千元

微博瞎爆「大S被具俊曄捲走2.2億」癲癇復發入院！　1張照片秒惹眾怒

色爺爺搭訕國中女互加LINE　傳海量噁訊「女兒孫女第1次都給我」

華為與江淮聯手造車？　余承東：不親自造車「成立生態汽車聯盟」

無辜挨告與女辣醫婚外情　法院還王建民清白...關鍵證據曝光！

國台辦再喊話恢復16兩岸航點　強調大陸疫情「已得到很好的控制」

政治熱門新聞

全台「蛋蛋危機」！陳吉仲道歉

蔡正元揭美「毀滅台灣計畫」　外交部駁斥

台美重大突破！　吳釗燮進華府地區

國民黨高層：將徵召侯友宜選總統

何時普發6千？　陳建仁預告發放時程

2024總統「三腳督」街頭民調　他拿近5成

徐巧芯寫給秦慧珠的公開信！　喊話「不是仇人」只想要公平初選

郭正亮曝藍營「大局條款」為卡侯友宜

立院三讀《疫後特別條例》　將發現金6千元

參選警鐘？郭台銘民調輸賴柯　名嘴曝「這原因」

王浩宇稱解決「行人地獄」靠公德心

六都立委好感度倒數TOP10！　高嘉瑜、費鴻泰為「這原因」上榜

即／基隆青年送電動機車來了　1萬台最快下半年交車

顧立雄、王美花存款破1500萬　擁上億不動產、名下0債務

更多熱門

相關新聞

民進黨今討論2024提名期程　綠黨團讚賴清德效率高：比普發現金還快

民進黨今討論2024提名期程　綠黨團讚賴清德效率高：比普發現金還快

民進黨今（22日）中常會將討論2024總統、立委提名期程，預計3月啟動提名工作，6月確定總統跟區域立委提名人選，對於黨內對相關時程是否有雜音？民進黨團表示，目前為止沒有什麼特別不同的聲音。黨主席賴清德上任後效率很高，最短時間內解決學倫跟黑金問題，緊接著就是提名時程，動作非常快，處理這些事情比普發現金還快。

民進黨作詩酸：明溱南投縣，有子身上依

民進黨作詩酸：明溱南投縣，有子身上依

拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊

拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊

國台辦：願同國民黨高層加強往來

國台辦：願同國民黨高層加強往來

傳朱立倫7月徵召侯友宜戰2024　國民黨回應了

傳朱立倫7月徵召侯友宜戰2024　國民黨回應了

關鍵字：

國民黨陳吉仲雞蛋民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

看似溫柔其實很難征服的3大星座

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面