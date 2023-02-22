國民黨譏民進黨「蛋頭政府」　狂轟：陳吉仲回屏東養豬吧！

▲國民黨召開記者會酸蔡政府是蛋頭政府。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國內缺蛋問題嚴重，民怨四起，國民黨22日痛批蔡英文政府面對缺蛋及蛋價飆漲提不出解決辦法，只會安排一齣行政院副院長鄭文燦視察賣場、架上有滿滿雞蛋的大戲，搞得好像獨裁國家，當視察一結束，人民還是不知道哪裡可以買到蛋？根本就是一個「蛋頭政府」，農委會主委陳吉仲無力解決，「就回屏東養豬吧！」

國民黨今天召開「蛋蛋的哀傷！陳吉仲忙輔選？看不見缺蛋危機？」記者會，發言人林家興表示，蔡英文政府早在2020年4月8日就成立「雞蛋國家隊」，當時農委會主委陳吉仲還拍宣導影片向大眾喊話不要囤蛋，「雞蛋國家隊沒有停工，1天24小時準時產蛋，全台蛋雞場超過1800家，每天蛋產量2200萬顆，產量足請放心，認真供應全國民眾所需雞蛋，雞蛋不用搶，天天買得到」；如今「雞蛋國家隊」已經運作將近3年，雞蛋不僅短缺的問題越來越嚴重。



林家興表示，陳吉仲已經信用破產，曾保證的產量充足不斷跳票，面對今年更嚴重的缺蛋荒，陳吉仲再度許下不切實際的承諾：他說「若天氣回穩、禽流感減少，產蛋數量絕對會增加，希望2月下旬、3月上旬逐步恢復產量」，如果天氣沒回穩、禽流感沒減少，難道農委會就兩手一攤沒有辦法了嗎？看天吃飯？那民眾求神拜佛就好，要農委會幹嗎？若無法解決蛋荒、高蛋價的問題，就請陳吉仲兌現內閣改組前的說法，「回屏東養豬，找蘇貞昌當助手」吧！

林家興進一步質疑，蔡培慧近期頻邀請陳吉仲站台輔選，說要協助解決農業困境，對於台灣缺蛋問題，蔡培慧在陳吉仲的輔選活動中卻隻字不談，如何做好監督政府的民意代表？

國民黨發言人楊智伃則酸，缺蛋危機，蔡政府可能會開始大內宣，發起「我OK你先買」讓蛋活動、推動雞蛋實名制，還要成立「雞蛋指揮中心」每日公布產蛋數量等。這樣只會內宣不會處理內政的農委會主委，人民還能忍受嗎？

國民黨桃園市議員凌濤也批，陳吉仲1個月內到南投輔選蔡培慧3次，無力解決缺蛋問題，還要幫南投農業把脈？他直言，「支持蔡培慧就是支持陳吉仲」，呼籲下架政治凌駕專業的政務官，也要下架把民生擺在一旁，毫無檢討的民進黨候選人。