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批林明溱忽視青年　民進黨作詩狂酸：明溱南投縣，有子身上依

▲▼朱立倫赴南投名間鄉受天宮參拜 ，南投縣立委補選候選人林明溱與兒子林儒彬宣布不投入2024立委選舉 。（圖／國民黨提供）

▲國民黨南投縣立委補選候選人林明溱（左）與兒子林儒彬（中）。（資料照／國民黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選下周就要投票，藍綠近日隔空交火，針對國民黨陣營質疑民進黨候選人蔡培慧只顧選情、不顧民情，民進黨副秘書長黃建嘉22日回應，國民黨候選人林明溱只顧自己兒子、不顧南投孩子，才是真的引起南投青年世代的憤怒，並改編唐詩《遊子吟》諷刺說，「明溱南投縣，有子身上依」。

黃建嘉今天表示，豪宅、黑官、高薪，只要是林明溱兒子林儒彬想要的，林明溱就大方送給兒子，不只如此，就連立委職缺，林明溱也想在這次的選舉中替兒子保留下來，也難為參與初選的國民黨縣議員游顥這位黨內青年，選到一半被「攔胡」，還要笑臉說謝謝。

黃建嘉指出，林明溱曾說過「不想參選」、「宣布參選後每天都睡不著」，顯示林明溱真的很不想選這次立委，但卻又為了兒子，只好委屈身子出來擋路，不讓游顥參選，其實游被「搓掉」的原因很簡單，就是因為游顥不姓林，所以沒豪宅住、沒黑官當、沒高薪領，當然也沒立委選，林明溱如此照顧自己兒子，卻忽視黨內青年，也難怪社會上流傳「明溱南投縣，有子身上依」的「美言」。

黃建嘉提到，林明溱忽視教育、青年福利的劣跡罄竹難書，包括擔任縣長期間拒絕給代理老師全年年薪，影響南投縣學生的受教權，且擔任縣長期間，連一棟青年住宅都蓋不出來。

另一方面，蔡培慧競選辦公室表示，林明溱擔任8年南投縣長任內可做事的機會很多，但他面對學校跑道或教室設施的年久失修總是視若無睹，8年下來人口流失3.5萬人，幾乎是一個名間鄉的人口，不見鼓勵青年創業、就業，徒增興建曇花一現的空橋、招商不佳的園區，反觀蔡培慧任職行政院中部辦公室期間，成功促成工研院扶植80個團隊進駐中興新村青創孵育基地，並成功爭取行政院專案補助學校修繕跑道、操場、視聽教室及老舊廁所更新與半戶外球場。

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