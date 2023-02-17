救內科交通！　18日起文湖線尖峰班距時段延長、拆行李架增空間

▲台北捷運文湖線。（示意圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

為了改善內湖科技園區的交通問題，台北市政府出招，18日起實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客數」2大對策，預估可有效整體提升尖峰時段文湖線服務運能，最尖峰時段每小時可增加約1,000人次載客量；此外，為改善文湖線候車情形，將持續加強管制與疏導尖峰人流，及宣導旅客月台上分散候車。

台北捷運公司表示，依副市長李四川於16日改善內科交通府級專案小組會議中指示，加強提升文湖線尖峰時段運能，台北捷運自2月18日起，實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客數」2大對策，預估可有效整體提升尖峰時段文湖線服務運能，最尖峰時段每小時可增加約1,000人次載客量；此外，為改善文湖線候車情形，將持續加強管制與疏導尖峰人流，及宣導旅客月台上分散候車；並持續觀察文湖線各車站實際輸運情形，滾動式檢討相關措施。

目前文湖線尖峰整體最高流量，以111年12月為例，早尖峰站間流量最高為忠孝復興站上行(往南港展覽館方向)，每小時約1萬3000人次，晚尖峰站間流量最高為南京復興站下行(往動物園方向)，每小時約1萬2000人次。為了提升載客量，北捷再延長最密班距時段，以早尖峰為例，部分時段班距縮短約10到30秒；至於晚尖峰，則是將最尖峰時段部分班距縮短10至20秒。

除了尖峰最密班距縮短外，臺北捷運已於今年1月完成改裝龐巴迪(BT370)車型座椅及部分行李架拆除，以增加車廂內空間，尖峰小時運能可增加約600人，有效提升載客數。

北捷再次呼籲旅客，搭乘時多多往車廂內部移動，儘量充分使用車廂內部空間，透過旅客自助互助，和臺北捷運公司一起共同努力，改善文湖線尖峰時段擁擠情形，提升搭乘舒適度。