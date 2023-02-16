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四年前輸給高嘉瑜身心俱疲　李彥秀曝「這時機」決定是否再戰港湖

▲▼國民黨副秘書長李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨台北市議員李彥秀。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

各陣營皆開始布局2024大選，除總統選舉外，立委選舉也是一大亮點，尤其台北市的南港、內湖區競爭特別激烈。資深媒體人黃暐瀚今（16）日在臉書上透露，國民黨台北市議員李彥秀四年前在角逐港湖區立委時輸給民進黨立委高嘉瑜身心俱疲，李彥秀三月才會決定是否再戰港湖區。

黃暐瀚表示，李彥秀今日上他的節目《暐瀚撞新聞》時透露，四年前立委選舉輸給高嘉瑜之後，李彥秀過得身心俱疲，一來敗選傷心、二來身體出狀況（甲狀腺問題）、三來引發眼疾、四來服藥造成身材走樣，結果就是心情憂鬱、躲在家裡，李彥秀前幾年可說過得並不好，幸好有老公與女兒的細心陪伴，以及到美國去進行了眼睛手術，服藥改善身體，才又慢慢恢復了狀況，直到參選了去年的港湖區議員，以三萬七千多票，成為港湖最高票議員。

針對眼看現下部分國民黨現任議員，紛紛表態參選立委，為何李彥秀就是沒動作？李彥秀表示，家人怕她累，但會支持她的決定，地方基層確實有勸進，但是身為黨籍幹部，也就是國民黨副秘書長兼婦女部主任，她得先跟主席，把南投立委補選顧好，再來想自己的事情。

因此，李彥秀透露，會等三月之後，再來考慮港湖立委選的事情，雖然去年國民黨在港湖選上五席議員，共計十一萬票，但高嘉瑜不可小看，副總統、民進黨主席賴清德也要千萬小心，總統綁立委，賴清德強，高嘉瑜也就會跟著一起強。她強調，藍營最重要的工作，是不能在初選階段分裂，候選人有心結，支持者埋怨恨，那麼即使去年選得再好，明年也沒人敢保證，一定會贏。

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