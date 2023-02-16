　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安赴新訓中心勉勵役男「珍惜服役時光」　準備麥當勞加油打氣

▲▼台北市長蔣萬安赴新訓中心慰勞北市役男。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安赴新訓中心慰勞北市役男。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

為了關懷在營服役的台北市子弟適應狀況，台北市長蔣萬安16日到新北五股的憲兵訓練中心，探視慰問陸軍常備兵役軍事訓練役第167梯次的419名台北市籍役男，藉此感謝部隊幹部的照顧，並對部隊於疫情期間落實各項防疫措施，維護役男健康，再次表達感謝。 

蔣萬安16日率領市府7位局處首長，在台北市軍人服務站吳遠里站長的陪同下，來到位於新北五股的憲兵訓練中心。蔣萬安致詞時表示，自己要代表台北市政府、家屬，以及各位思思念念心繫的女友來慰問、關心台北市役男，也感謝軍中長官對於大家照顧，並提醒近日氣候多變，大家要注意保暖與身體保健，並再三叮嚀於接受訓練時，務必注意自身安全。

蔣萬安指出，看到役男們個個精神抖擻，感到非常欣慰，同時勉勵役男珍惜服役的時光，期許他們能在部隊裡學習國軍精神與紀律，培養愛國心，鍛鍊好身體，養成運動好習慣及規律的生活作息，為將來邁入社會職場奠定良好基礎，給自己人生留下美好的回憶。

▲▼台北市長蔣萬安赴新訓中心慰勞北市役男。（圖／台北市政府提供）

兵役局局長李治安表示，市府在役男入營前辦理新訓概況說明座談會，入營當日安排工作人員將役男安全護送到服役地點，役男入營後組成慰勞團到營區，準備役男喜愛的麥當勞點心為役男加油打氣，在在都是以市民為核心，落實市長「服務型政府」的施政理念。

此外，蔣萬安也藉今天勞軍活動，分享行銷市府兵役局與勞動局推出的「役職挺你」專案，提供役男免費「職涯諮詢」與「役畢職能培育課程」服務，提升就業技能與競爭力，期盼青年朋友們結訓後都能回到台北打拼並成家立業，相關資訊可電洽（02）23684081服務專線連繫。

最後，面對3月1日憲訓中心87週年校慶即將到來，蔣萬安除了預祝校慶活動圓滿成功，也送役男享用麥當勞食物，盼戰力滿滿提升後，能讓下午的打靶訓練百發百中。

ET快訊
劉文正「被賜死」　友人傻眼發聲
又有冷空氣！　襲台降溫時間曝
JKF雪乳女郎拍片嚇傻　平頭男抄鐵椅衝進來
這藝人轉當YouTuber！　網見「訂閱已破100萬」驚呆
土耳其這城鎮「房子都沒倒」無人死亡　關鍵原因曝光
夜店激情片上傳網路　台中4男女慘了
快訊／吳淡如道歉了！「賠禮給被封鎖的網友」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

八軍團「外流片」男女主角被記2大過2小過　最慘恐被汰除

「別人不敢做他都做」　黃暐瀚驚賴清德「玩真的」：連黃承國都動

民進黨嗆朱立倫：夏立言有向北京表達「捍衛中華民國」嗎？

藍委批「房貸補貼」政策買票、不符邏輯　他：應訂出個別縣市標準

蔣萬安赴新訓中心勉勵役男「珍惜服役時光」　準備麥當勞加油打氣

2024總統大選能否重披藍戰袍？　郭台銘與國民黨愛恨情仇全紀錄

「巴拉圭控制疫情是因台灣的協助」　巴國總統阿布鐸：世界需要台灣

上海團訪北市被設限　秦慧珠批梁文傑昔雙城行「行程不用上海批准」

「郭王會」內容曝光談「神話」　王金平要郭台銘對退黨有所交代

巴拉圭總統向台灣人致敬　「儘管面對威脅也不放棄對和平的堅持」

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

八軍團「外流片」男女主角被記2大過2小過　最慘恐被汰除

「別人不敢做他都做」　黃暐瀚驚賴清德「玩真的」：連黃承國都動

民進黨嗆朱立倫：夏立言有向北京表達「捍衛中華民國」嗎？

藍委批「房貸補貼」政策買票、不符邏輯　他：應訂出個別縣市標準

蔣萬安赴新訓中心勉勵役男「珍惜服役時光」　準備麥當勞加油打氣

2024總統大選能否重披藍戰袍？　郭台銘與國民黨愛恨情仇全紀錄

「巴拉圭控制疫情是因台灣的協助」　巴國總統阿布鐸：世界需要台灣

上海團訪北市被設限　秦慧珠批梁文傑昔雙城行「行程不用上海批准」

「郭王會」內容曝光談「神話」　王金平要郭台銘對退黨有所交代

巴拉圭總統向台灣人致敬　「儘管面對威脅也不放棄對和平的堅持」

八軍團「外流片」男女主角被記2大過2小過　最慘恐被汰除

黃偉哲水情會議為農民發聲　爭取春季雜作停灌補償鄭文燦支持

東海大學攜手瑞士頂尖廚藝管理大學　打造中部米其林培訓基地

發片也沒紅！5人男團窮到打工維生「吞CD實力遭埋沒」　宋旻浩哭了

劉文正被詐死　李明依痛罵「瘋子愚弄全國」：主動告知夠查證了吧

疑遭車禍撞擊！大眼萌橘「肝腸跑到胸腔」　堅強撐過手術等家

滿滿正能量！直擊最神秘粉紅超跑進香　「兔耳朵」成香燈腳標配

無修正AV片段被流出！情色女優不忍了　對片商導演提告求償168萬

重判11個無期徒刑　水牛城槍擊案凶嫌死刑難逃

基隆工廠火警！火舌濃煙狂竄　消防人員馳援灌救

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

一張圖看懂房貸補貼！須符合4條件　每戶3萬、一次撥付

快訊／教育部推「就學貸款補助方案」　協助貸款人償還一年本息

快訊／評價兩極！陳建仁組閣滿意度38％　「2年齡層」最挺他

郭台銘爆「私下做過民調」　問過媽祖、關公都同意他選

一圖揭房貸補貼荒謬之處！　他嘆：幫助不了房貸負擔最沉重族群

郭正亮稱郭董代表藍營選總統「沒機會」　除非三個月內「這樣做」

民進黨拆彈下一步！林智堅道歉後　吳子嘉預言：有人可能被開除黨籍

黨內反對為郭台銘「開大門」回鍋？　王金平曝是「這些人」運作

郭正亮斷言「侯友宜2024一定選」

柯文哲要當第三勢力：誰當選我來決定

內政部拋房貸補貼今將拍板　行政院會後公布具體方案

房貸補貼一次性給3萬　陳建仁：可減輕55萬房貸族負擔

房貸補貼資格「限自用」　林右昌：不會補貼到房東

更多熱門

相關新聞

上海團訪北市被設限　秦慧珠批梁文傑昔雙城行「行程不用上海批准」

上海團訪北市被設限　秦慧珠批梁文傑昔雙城行「行程不用上海批准」

國民黨台北市議員秦慧珠爆料，上海市台辦官員將來台參觀台灣燈會，但除了預定行程以外，連走出飯店吃宵夜都不行，如被下達「限制住居令」。秦慧珠16日再度表示，上海團將於20日拜會台北市長蔣萬安，並批評陸委會副主委梁文傑，擔任議員時曾參加過上海雙城論壇，對方也不會限制北市官員逛街喝咖啡。

內湖老屋翻新無法源　北市3月底前提草案

內湖老屋翻新無法源　北市3月底前提草案

小黃失控衝騎樓　北市知名婦產科門面遭殃

小黃失控衝騎樓　北市知名婦產科門面遭殃

上海團不能吃宵夜？　知情人士：北市府只有向陸委會提午餐、晚餐申請

上海團不能吃宵夜？　知情人士：北市府只有向陸委會提午餐、晚餐申請

台北2樓透天要賣4500萬！廢墟屋況遭酸爆

台北2樓透天要賣4500萬！廢墟屋況遭酸爆

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安新訓中心

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

劉文正還活著！　伊能靜微博首發聲

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

更多

最夯影音

更多
3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面