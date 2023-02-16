鋼筋外露！內湖老屋翻新無法源「哪天倒下都不知」　北市3月底前提草案

▲內湖康寧路住二山限區住戶面臨房屋破損照片。（圖／陳宥丞議員辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

土耳其強震造成許多房屋倒塌，許多民眾流離失所，居住安全議題備受外界關注。台北市議會民眾黨團16日召開記者會，針對台北市面對複合型災害的應變措施，以內湖住二山限區個案為例，只見房屋老舊破損，卻礙於法規遲遲至今無法改建，呼籲居住安全刻不容緩。

台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪於16日上午在台北市議會召開記者會，邀請民眾黨立院黨團總召邱臣遠共同探討居住安全問題。住二山限區的住戶提供照片、影片顯示，許多房屋的鋼筋外露，牆壁出現長長的裂痕，還有房子需要自行用鋼架支撐起來。

住戶代表楊先生表示，每天居住在這樣的房子裡，非常痛苦、忐忑不安，大家想要翻新老舊房屋，卻沒有法源，「房子哪天會倒都不知道。」陳宥丞補充道，住二山限區的住戶是都更危老中的弱勢，房子急需整修，如同每天跟老天爺對賭。

對此，台北市都市更新處長陳建華強調，住二山限區可以危老方式進行都更，同意比例等相關法規已經著手進行修法。而陳宥丞要求儘速將草案提出，陳建華現場允諾3月底以前會把草案送至議會黨團。

張志豪強調災害的預防，目前的災防辦公室防災業務分工中，只有針對公有建築物進行減災和應變，但是對於已達危老標準的私人住宅，卻沒有被納入進去，建築物結構是否安全、消防逃生是否達標，這些都需要政府專業力量主動介入，把危老納入災防辦的業務範疇，才能保護更多的民眾。

黃瀞瑩則提到，為加速都市更新，過去前台北市長柯文哲在任內推動了法令的鬆綁與行政程序的簡化，更透過由市府扮演積極角色的公辦都更案，在斯文里三期、水源二、三期等產權複雜、整合困難、弱勢比例高的社區，證明了符合「公共利益」、「公共安全」及「公開透明」原則的都更是完全可行的。

黃瀞瑩說，接下來的4年，希望台北市長蔣萬安能夠在這些基礎與寶貴的市政經驗上，提出北市在都更與危老重建方面的短中長期計畫，好好為市民打造人本、安全的居住環境。

邱臣遠呼籲，希望中央要全力協助地方進行防災型都更，協助各縣市降低需要百分百所有權人同意的門檻限制，根據目前中央「都市更新發展計畫」，經費都是由營建建設基金項下之中央都市更新基金預算支應；經費來源有限，推動量能不足，建議中央應增加經費，擴大辦理量能。