上海團訪北市被設限　秦慧珠批梁文傑參加雙城行程「不用上海批准」

▲台北市議員秦慧珠。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員秦慧珠爆料，上海市台辦官員將來台參觀台灣燈會，但除了預定行程以外，連走出飯店吃宵夜都不行，如被下達「限制住居令」。秦慧珠16日再度表示，上海團將於20日拜會台北市長蔣萬安，並批評陸委會副主委梁文傑，擔任議員時曾參加過上海雙城論壇，對方也不會限制北市官員逛街喝咖啡。

面對上海市訪問團一行6人訂於2月18日至20日來台參加「2023台灣燈會在台北」相關活動、並參訪台北市市政建設，秦慧珠16日受訪時表示，據她了解，蔣萬安會於20日上午接待上海團，而賞燈時間部分，應該是18日抵台後的傍晚就去看。

關於北市府對於上海團行程保密到家，秦慧珠認為，北市府應該有其苦衷，可能擔心公開後被民進黨議員、台灣獨立建國的人拿布條抗議圍堵，所以有維安上的疑慮，希望不要搞得太公開。

針對陸委會稱北市府未申請吃宵夜一事，秦慧珠批評，陸委會自己打臉自己，也證明了市府提出行程需經過陸委會批准，倘若沒送行程就無法進行，若市府同意上海團吃宵夜，就得送陸委會批准後才可以吃，但光是送行程給陸委會就拖了很久，「本來邀請他們（上海團）2月5日參加開幕，搞到現在2月18日才來。」

秦慧珠說，梁文傑擔任台北市議員期間，也曾參加過上海雙城論壇，並一同赴上海市，但對方也不會限制我方官員不可以吃宵夜、逛街、喝咖啡，也沒要求行程經過上海台辦批准。