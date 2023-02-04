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中嘉寬頻吉隆中山門市開幕　在地鄉親辦理業務更便利

▲中嘉寬頻吉隆中山門市今開幕 在地鄉親辦理業務更便利。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中嘉寬頻吉隆中山門市今開幕，在地鄉親辦理業務更便利。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中嘉寬頻|吉隆秉持顧客導向的服務理念，1日特地挑選市中心位置開設基隆地區第二家門市，位在中山區西定路10號的中嘉寬頻|吉隆有線中山門市正式開幕啟用，將提供鄉親們更便利的服務，物超所值的寬頻方案及多元智慧生活服務，並從即日起到3月7號為止，到門市申辦光纖上網方案，不僅有限時優惠價格，更有優惠老客戶的專屬方案。

1日上午中嘉寬頻業務事業處副總經理林聰俊、管理本部副總經理陳協和、吉隆有線電視公司總經理李宇屏以及北區門市服務處協理林菁彥和服務部副理李廣志共同剪綵，吉隆有線電視中山門市正式開幕啟用。

▲中嘉寬頻吉隆中山門市今開幕 在地鄉親辦理業務更便利。（圖／記者郭世賢翻攝）

副總經理林聰俊表示，成立吉隆有線第二家門市，就是為了回應基隆鄉親對中嘉寬頻的長期支持，秉持顧客導向的服務理念，特地挑選市中心位置開設基隆地區第二家門市，也就是位在中山區西定路10號的吉隆有線中山門市正式開幕啟用，將提供鄉親們更便利的服務，以及更多物超所值的寬頻方案及多元智慧生活服務。

中嘉集團業務事業處副總經理林聰俊更帶來好消息，從正式開幕到3月7號為止1個多月期間，到門市申辦光纖上網方案不僅有限時優惠價格，更有優惠老客戶的專屬方案；而慶祝吉隆中山門市開幕，從2月1號到2月5號為止，推出「金兔刮刮樂」活動，就有機會刮中最大禮2000元禮劵等各項好禮。

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