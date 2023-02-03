基隆市府重申四接公投立場　謝國樑：地方自治事項應支持

▲基隆市府重申四接公投立場。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑2日主持四接公投說明記者會，引述《地方制度法》第19條款內容，皆與地方自治息息相關，重申支持人民團體重新發起公投，強調公投是台灣民眾表達民主的基本權利，基隆市民有權利在四接議題以公投表達意見，市府與民眾一同守護基隆。

謝國樑由民政處長張淵翔陪同，在記者會中引述《地方制度法》第19條文，認為漁民生計、環境保護、地方觀光、市民安全，皆與地方自治息息相關。

謝國樑說明，護海公投案依照基隆市公投自治條例，提案完送市府當時是可以准許的。他認為，護海公投案絕對屬於基隆地方自治範圍事項，四接公投就是第19條條文提及的環境保護，四接因填海造陸恐破壞生態，也造成公安上的疑慮。

謝國樑接著表示，按照《基隆市公投自治條例》第8條允許要求補正、駁回或不允許，或因提案是否屬地方自治事項有疑義送到行政院認定，顯然前市府依照此條文送行政院解釋，主辦機關內政部最後做出解釋，認定這不屬於地方自治事項，他認為大家在法律上的認定是有落差的。

謝國樑指出，若是當時市長是他，他會支持進行第二階段的公投，基隆市政府現在選項有限，市府是絕對支持公民團體辦理公投，公投是台灣民眾表達民主的基本權利，現在我們會透過民政處和公民團體溝通，協請專家進行提案法制文字修正，朝向重新公投提案的可行路徑，他一定會支持公投進行下去。