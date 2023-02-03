鎖定城際轉運站3大改善重點　基隆市政府：最快5月底驗收

▲基隆城際轉運站。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府發言人余治明2日與工務處長陳耀川，到基隆城際轉運站施工現場，召開工程進度說明記者會，提出工程改善「三大改善重點」與「三項改善建議」，余治明強調，最快今年5月底進入驗收收尾階段。

余治明表示，市府經過督工得出「三大改善重點」，包含一、工程施工尚有缺失，仍需要改善；二、工期進度延宕，將重新擬定進度時間；三、前市府招標非零售百貨背景廠商進行經營，能否成功營運，需要時間證明。

▲基隆市府發言人余治明表示，市府經過督工得出「三大改善重點」。

陳耀川指出，在工地現場中發現「三項改善建議」，一、3樓空橋旁鋼構底過低，造成淨高嚴重不足，將調整燈具高度、調整遊客動線避免旅客頭部受傷；二、一部電梯受潮，需更換主機板；三、一部電梯牆面粉刷層未完成，將儘速完成。

最後，余治明說到，市府針對上述問題，將會積極展開改善措施，除此之外，市府也將繼續監督工程進度與工程品質，並輔導營運廠商努力整合零售商、客運業及科技資訊等資源，確保工程安全無虞，才能給市民旅客舒適的乘車環境。

▲基隆市府工務處長陳耀川表示，在工地現場中發現「三項改善建議」。