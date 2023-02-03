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台肥基隆廠堆廢棄土　謝國樑要求開罰...追究違法傾倒

▲視察台肥基隆廠土方堆置 謝國樑：以最高標準追究違法傾倒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑視察台肥基隆廠土方堆置。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（3日）上午視察位於中山區台肥基隆廠傾倒土方情況，質疑是南港經貿園區C4基地廢棄土方轉運至台肥基隆廠，市府針對土方堆置裸露等缺失將依法開罰，謝國樑嚴令相關局處徹查，後續將會在一週內協同市府政風、產發處、環保局拜訪基隆地檢署，反映基隆接連廢土傾倒的事件，尋求相關協助。

謝國樑率產發處長林鼎超、環保局長馬仲豪前往台肥基隆廠區，現勘土方堆置情況，環保局馬局長表示，堆置在廠區內，部分廢土沒有完整覆蓋，依違反《空汙防制法》、《廢棄物清理法》規定，未申報營建工程空汙防制費，開罰20萬6000元，並將土方採樣檢驗，勒令台肥現場不得再進出土方；另外產發處長林鼎超表示，依《水土保持法》規定，水土保持排水設備有缺失，開罰6萬元。

▲視察台肥基隆廠土方堆置 謝國樑：以最高標準追究違法傾倒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑率產發處長林鼎超、環保局長馬仲豪前往台肥基隆廠區。

台肥基隆廠副總經理張滄郎到場說明，台肥基隆廠已停止生產近10年，針對土污整治後再開發，都是從合法土資廠進乾淨的土，相關文件環保局都有錄案可查，從去年底陸續運入土方堆置在廠內，到1月止已進土7600多立方米，現場的土方，不是南港經貿園區C4基地，至於土方堆置裸露等相關缺失，台肥會依法儘速改善。

謝國樑視察後指出，台肥號稱土壤品質改善，實際卻把其他營建廢土運送基隆廠區傾倒，雖然傾倒土方的所在土地產權屬台肥，然而實際環境與安全是由基隆市政府管轄，傾倒廢土也只能在合格准許廢土傾倒所在地進行。

▲視察台肥基隆廠土方堆置 謝國樑：以最高標準追究違法傾倒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台肥基隆廠把外地營建廢土傾倒到基隆市。

謝國樑表示，這次情況和前陣子巡察市立田徑場案例相同，當時未提及是後來才得知，銘傳國中得標廠商與市立田徑場的新得標廠商，都是同一個廠商，此案例就算傾倒所在土地是台肥的，台肥也不能把外地營建廢土傾倒到基隆市，他感到憤怒並譴責台肥及主管機關。

謝國樑說，如果認定涉入的不只是行政責任的話，會追究是否有相關疏失，市府內部將開會討論，行政罰鍰已不是唯一選項，未來會以最高標準去追究違法傾倒情事，呼籲業者切勿以身試法。

▲視察台肥基隆廠土方堆置 謝國樑：以最高標準追究違法傾倒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼堆置在台肥基隆廠區內，部分廢土沒有完整覆蓋。

▲視察台肥基隆廠土方堆置 謝國樑：以最高標準追究違法傾倒。（圖／記者郭世賢翻攝）

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