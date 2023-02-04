基隆Podcast首播！全新風格推政務　市府發言人挑大樑主持

▲「基隆Podcast」正式上架。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市府在年後規劃的廣播節目，「基隆Podcast」正式上架，節目發佈在Apple Podcast、Spotify兩大平台當中，節目主持人由市府發言人余治明擔任，每集邀請不同來賓分享時事議題與自身經歷。余治明表示，為了吸引更多市民與年輕朋友們收聽，封面設計特別採用帶有酷炫風格的霓虹燈造型，讓人耳目一新。

▲市府發言人余治明挑大樑主持。

余治明提到，第1集特別邀請社會處長楊玉欣，向聽眾們介紹自身經歷，分享上任1個月的感受，探討過去擔任立法委員及現任社會處長的差異性，並說明社會處的業務執行方向等議題。在每集節目中都會安排「共好時間」，讓來賓分享基隆美好的景點、餐廳，或是各單位的活動預告，將美好的人、事、物分享給每一位聽眾朋友。

余治明表示，目前Podcast的頻道相當豐富且多元，「基隆Podcast」是以市政府的角色，來進行城市行銷、市政推動、人物經驗分享的官方頻道，透過談話性的廣播內容，與來賓激盪出話題火花，帶出嚴肅的市政議題，也帶來有趣的內容，是團隊持續努力的方向。

▲第1集邀請社會處長楊玉欣，向聽眾們介紹自身經歷，分享上任1個月的感受。