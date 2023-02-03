照片一直被盜用！女模上網發現「10萬多個假帳號」崩潰：人生被毀

▲女模慘成被盜用身分受害者。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州女模雅內莎(Janessa Brazil)飽受身分被盜用問題，長相亮麗的她照片時常被用來創建假帳號，在網路上詐騙多名男子，網路上假帳號竟然多達10萬多個，然而她本人卻被法院禁止在各大社群網站發文，模特生涯也因此受阻。

事件之所以被媒體揭發，起因於男記者賽門(Simon de Bruxelles)原本是遭到詐騙的受害者之一，他2018年突然在推特上收到一個陌生帳號傳訊，照片中的迷人女子自稱叫做譚美(Tammy Anderson)向他祝賀新年，2人從此開始頻繁傳訊，直到對方開始向他要錢，他才察覺事情有異。

賽門表示，他原本完全不知道自己遇到網路詐騙，一直以為與他聊天的女子是真人，調查後發現對方是盜用女模雅內莎的照片，更讓他驚訝的是，網路上竟然找到大量盜用雅內莎照片所創建的假帳號，至少超過10萬多個。

賽門後來試著與真正的雅內莎聯繫，過程中又差點被其他假帳號騙錢，後來好不容易才找到本人，結果發現雅內莎的悲慘狀況。

賽門表示，「雅內莎告訴我，這些假帳號幾乎毀了她的職業生活，因為一名她從未見過的男子，向法院控告她詐騙美元200萬元（約台幣5,937萬元），使得她被佛州法院下令再也不能在網路上發文」，悲慘遭遇令人同情。