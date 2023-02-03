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心儀女拒絕交往「4年感情一場空」　男怒告索討6千多萬精神賠償費

▲約會,女朋友,女友,男朋友,男友,牽手。（圖／取自免費圖庫StockSnap）

▲男子付出4年感情，卻被女方認為只是朋友而告上法庭。（圖／示意圖／取自免費圖庫StockSnap）

記者李振慧／綜合報導

新加坡男子K Kawshigan心儀一名女子長達4年，沒想到提出交往遭到拒絕，對方還堅稱2人只是朋友，讓他覺得感情受騙提告，向對方索取高達新加坡元300萬元（約台幣6千多萬元）精神賠償費。

身為無人機公司D1 Racing行政總裁的K Kawshigan，2016年結識陳姓女子Nora Tan Shu Mei並成為朋友，K Kawshigan於2020年9月向對方表達了他的感情，然而女方卻認為2人只是朋友，後來還開始要求2人減少見面。

K Kawshigan後來對陳女提出控告，先是以對方違反「改善關係」的協議為由，要求對方賠償新加坡元22,000元（近台幣50萬元），不過此控告被地方法院駁回，認為他是在濫用法律程序，以達到脅迫陳女的目的。

K Kawshigan近來又至新加坡高等法院對陳女提告，因為對方只把他當成朋友，還在外毀謗他，讓他名譽受損蒙受各種巨大損失，除了事業上失去5個合作商業夥伴，也對他的精神狀態造成創傷，所以向陳女索討新加坡元300萬元賠償費用。

陳女則回應，K Kawshigan多年來的行為讓她感覺受到騷擾與困擾，目前已聘請律師，將對K Kawshigan所提出的指控進行辯護。

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