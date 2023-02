心儀女拒絕交往「4年感情一場空」　男怒告索討6千多萬精神賠償費

▲男子付出4年感情,卻被女方認為只是朋友而告上法庭。(圖/示意圖/取自免費圖庫StockSnap)

記者李振慧/綜合報導

新加坡男子K Kawshigan心儀一名女子長達4年,沒想到提出交往遭到拒絕,對方還堅稱2人只是朋友,讓他覺得感情受騙提告,向對方索取高達新加坡元300萬元(約台幣6千多萬元)精神賠償費。

身為無人機公司D1 Racing行政總裁的K Kawshigan,2016年結識陳姓女子Nora Tan Shu Mei並成為朋友,K Kawshigan於2020年9月向對方表達了他的感情,然而女方卻認為2人只是朋友,後來還開始要求2人減少見面。

Name, frame & shame: "K Kawshigan (pictured), a director at drone company D1 Racing, filed two lawsuits against Nora Tan Shu Mei after she rejected him, alleging her actions damaged his 'stellar reputation' and caused him to lose at least five business partnerships" https://t.co/IBxWrQHdWV pic.twitter.com/tWTGvb9Msq