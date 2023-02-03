美30歲女議員慘遭槍殺「死在車內」　她第一個任期還沒做完就喪命

▲美國紐澤西州30歲女市議員在車內遭槍殺身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國紐澤西州30歲女議員德溫佛爾（Eunice K. Dwumfour）於1日晚間在車內遭到槍殺，有關部門官員表示，當晚剛過7點，警方就發現德溫佛爾在住家附近陳屍車內，身上有多處槍傷。外媒稱，德溫佛爾2021年才剛在密德瑟斯郡（Middlesex County）賽爾維爾市（Sayreville）議會當選，擔任她的第一個市議員任期。

根據美媒CNN報導，密德瑟斯郡官員表示，當地警方在1日晚間7時22分左右發現共和黨籍女市議員德溫佛爾在車內遭槍擊，身上多處槍傷，當場被宣布死亡。當時德溫佛爾的白色車輛位置正在她的住處附近，她被槍擊後車輛疑似因失控而滑下陡斜路面，最後撞上了停靠在路邊的其他車輛。

▲紐澤西州市議員德溫佛爾（Eunice K. Dwumfour）駕駛的白色汽車失控後撞上其他車輛。（圖／路透）

報導指出，當局沒有說明是否已鎖定犯罪嫌疑人，但官員表示，目前調查仍在進行中，尚未找到犯案動機。

賽爾維爾市長基爾派翠克（Victoria Kilpatrick）表示，她得知德溫佛爾死訊時感到震驚與悲傷，並宣稱這是由於「一樁卑鄙犯罪行為」從大家身邊奪走了德溫佛爾，「就我個人而言，我無法完全表達我失去友人的悲痛之情。」

據美國政府統計，位於紐澤西州中部的賽爾維爾市人口約4.5萬人。德溫佛爾2021年11月首次當選市議會議員，任期為3年。紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）也在聲明中表達震驚與哀悼之意，「她的公共服務生涯才剛起步，大家都說她已在自治市議會建立良好聲譽，以最勤奮和認真的態度承擔責任。」