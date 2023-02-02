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把動物園當自家超市！園長偷4山羊　煮「派對大餐」和員工吃下肚

▲▼侏儒山羊,Pygmy goat,山羊。（示意圖／達志影像）

▲動物園園長竟然偷園內山羊，煮成大餐上桌。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥南部一間動物園發生誇張事件，園長納瓦(José Rubén Nava)竟然從園內偷走4隻侏儒山羊(Pygmy goats)，在年末派對上煮成大餐宴請員工享用，還發現他時常偷走園內動物販售，受害動物多達數十隻。

事件發生在格雷羅州首府奇爾潘辛戈市(Chilpancingo)的動物園Zoológico Zoochilpan，納瓦在擔任園長期間擅自偷竊園內多隻動物，除了非法出售或是用來交換物品，甚至還把園內山羊吃下肚。

事件起因於上月14日，當地民眾在家附近發現一頭受傷鹿被野狗攻擊，送醫後不治死亡，由於鹿不但腿部受傷、鹿角也被割斷疑似遭到虐待，當局隨即展開調查，結果意外發現納瓦在動物園所做的一系列不當行為。

國家環境部門野生動物主任古鐵雷斯(Fernando Ruiz Gutierrez)表示，納瓦將園內一匹斑馬賣給當地商人，以換取3匹歐洲馬鹿，還把安哥拉牛(Watusi Bulls)交易給一名商人，以換取園內設施物品，另外還有多隻美洲豹、郊狼、金剛鸚鵡等動物下落不明。

最誇張的是，當局發現園內有4隻侏儒山羊失蹤，竟然是被納瓦煮來當作派對料理，和工作人員一起吃下肚，「這樣做會讓人類健康陷於危險中，因為這些動物並不適合食用」。納瓦的行為除了危害健康，還被指控非法販賣與虐待動物等罪，案件仍在調查中。

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