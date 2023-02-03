果粉賺翻！未開封「初代iPhone手機」上拍賣會　估價竟達148萬

▲2007年出廠的未開封初代蘋果iPhone手機，至今其估價可望達到5萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

蘋果iPhone智慧型手機在科技思維上徹底改變全球人類的日常生活。有消息指出，一台出產於2007年的初代iPhone手機已於當地時間2日被放上拍賣會，其估價約為5萬美元（約新台幣148萬元），這還遠遠超過當年的最初售價599美元（約新台幣1萬7815元）。

根據《CNN》，第一代蘋果iPhone手機的最初售價為599美元，當時該支手機為早期的蘋果用戶提供了3.5英吋的螢幕、200萬畫素的攝影鏡頭，以及4GB和8GB的儲存空間，另外還具備上網功能與iTunes，不過當時還未推出應用程式商店，且只能在2G網路上運行。

當地美容刺青師格林（Karen Green）曾於2019年在電視節目《醫師與天后》（The Doctor & The Diva）上受訪表示，她得到了8GB的版本，且從來沒有開封過，當時節目上的一名估價師表示，該支手機估價為5000美元。

從此以後，包括格林所擁有的未被開封的2007年初代iPhone在內，在拍賣公司「倫敦資本集團」（LCG）的2022年10月秋季高級拍賣會上被以超過3萬9000美元（約新台幣126萬元）的價格售出，至於格林所擁有的初代機起標價則為2500美元。

蘋果所推出的iPhone手機改變全球數十億人的通訊模式，包括支付、工作、拍照、甚至早上起床的生活作息全被改變，雖然iPhone推出後的確扼殺了攝影機、MP3播放器、翻蓋型手機等數十種產業，卻為更多行業帶來新生命。

在2007年的蘋果年度Macworld博覽會上，時任蘋果執行長賈伯斯（Steve Jobs）曾以一句話開場，「今天我們將一起創造歷史」。