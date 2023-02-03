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石油豪門第4代疑遭「食人部落」斬首　挖出大腦啃食！屍骨迄今未尋

▲▼美國20世紀時最強大的豪門「洛克斐勒家族」（Rockefeller family）第四代成員麥可（Michael Rockefeller）23歲時在太平洋島國離奇失蹤，有傳聞他是遭到食人部落斬首、吃下肚。（圖／美聯社）

▲美國豪門家族繼承人之一的麥可，年僅23歲就在新幾內亞島離奇失蹤，傳聞他遭食人部落斬首、吃腦。圖為1973年的達尼族部落。（圖／美聯社）

記者張寧倢／編譯

麥可（Michael Rockefeller）是美國標準石油公司（Standard Oil）創辦人的曾孫，出生在20世紀初最強大的富家豪門「洛克斐勒家族」（Rockefeller family）的他有望繼承數百萬美元財產，23歲時卻在太平洋海島的一場探險中離奇失蹤。有可怕傳聞稱，他已遭食人族部落斬首，不僅被取血肉，連大腦都被吃掉。

根據每日星報報導，出生於1938年的麥可是美國「洛克斐勒家族」的第4代成員，也是前紐約州州長、後來的美副總統納爾遜•洛克斐勒（Nelson Rockefeller）的第5個孩子。西元1961年，熱愛冒險的麥可23歲時前往太平洋上的新幾內亞島探險，卻在當時的荷屬新幾內亞阿斯馬特地區（Asmat），現位於印尼巴布亞省西南岸離奇失蹤。

▲▼美國20世紀時最強大的豪門「洛克斐勒家族」（Rockefeller family）第四代成員麥可（Michael Rockefeller）23歲時在太平洋島國離奇失蹤，有傳聞他是遭到食人部落斬首、吃下肚。（圖／美聯社）

▲「洛克斐勒家族」靠石油發家致富，擴及政治、工業、銀行業等各大領域，家族曾孫輩的麥可卻離奇失蹤，屍骨無存。（圖／美聯社）

報導指出，麥可當年到島上先是研究並拍攝了一部與達尼族（Dani）部落有關的紀錄片，後來他離開探險隊，轉而研究阿斯馬特族，中間曾短暫返美，但很快地又啟程前往阿斯馬特探險，不料遇難失蹤。他1961年11月和荷蘭人類學家沃辛（Rene Wassing）乘坐的獨木舟翻覆，兩人被迫在海上漂流24小時，選擇留在船上的沃辛隔天立刻獲救，但落水後試圖游回岸上的麥可卻就此失蹤，警方推測麥可已經被鯊魚啃食，屍骨無存。

不過，記者兼作家卡爾•霍夫曼（Carl Hoffman）在2014年出版著作《野蠻收割》中提出另一個更恐怖的死法。霍夫曼宣稱他深入探究了麥可失蹤一事發現，船難地點附近從未有過鯊魚襲擊事件的報導，而阿斯馬特族卻在那裡生活了4萬年，過著互相庇護、共享妻子的生活，也有喝對方尿液、在性行為中用人血塗滿全身，甚至是同類相食的習慣，部落古老傳說中也描述了如何宰殺、食用人類遺體並向其致敬等故事。

▲▼美國20世紀時最強大的豪門「洛克斐勒家族」（Rockefeller family）第四代成員麥可（Michael Rockefeller）23歲時在太平洋島國離奇失蹤，有傳聞他是遭到食人部落斬首、吃下肚。（圖／美聯社）

▲麥可多次前往太平洋新幾內亞島研究少數民族，還拍攝了紀錄片。（圖／美聯社）

霍夫曼宣稱，麥可失蹤幾年前，荷蘭政府曾派武裝人員威脅阿斯馬特族人，試圖阻止部落戰爭，但卻開槍打死至少5名部落成員，引發族人怒火。於是當麥可在海中脫到只剩內褲，腰帶上綁著2個維持浮力的空罐，筋疲力盡地漂流上岸之後，被一名部落成員發現。對方以為他是荷蘭人，便立刻用長矛刺殺了麥可，以報復荷蘭軍隊先前的殺戮。

霍夫曼表示，麥可遭到阿斯馬特族斬首，肉被煮熟食用，大腦也被吃掉。另外，麥可死後還被放血，部落成員們將他血液用於儀式舞蹈和性行為。霍夫曼表示他找到一名曾在阿斯馬特部落生活多年的荷蘭天主教神父馮佩吉（Hubertus von Peij），對方表示有4個當地部落村民發現了麥可並親眼看到了他被殺害與食用。

馮佩吉對霍夫曼說，他當時問那4人瞧見的男子是否有戴眼鏡？穿著怎樣的衣物？他們宣稱是一名穿著當地人從未見過的短褲白人男子，而馮佩吉相信他們說的就是麥可穿的內褲。馮佩吉還問出，麥可的頭部遺骸像獵物戰利品一樣被掛在其中一名部落戰士的房子裡，他們說「它看起來很小，像一個小孩的頭」。

雖然有當地村民、長老的證詞，但時至今日都未找到麥可的遺骸或是其他相關證據，因此麥可究竟是死於阿斯馬特食人部落，或是漂流海中時就被鯊魚吃掉，迄今仍無法解釋。

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