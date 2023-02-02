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6歲兒玩手機亂點餐　突然「大量外送員上門」爸收3萬元帳單崩潰

6歲兒玩手機亂點餐　突然「大量外送員上門」爸收3萬元帳單崩潰。（圖／翻攝自Facebook／Keith Stonehouse）

▲兒子亂點餐，爸收到大量外送食物崩潰。（圖／翻攝自Facebook／Keith Stonehouse

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州一名父親把手機借給6歲兒梅森(Mason)玩遊戲，沒想到哄兒子上床睡覺時，突然出現大量外送員上門送餐，才發現兒子竟然點進外送平台，用他的帳號瘋狂訂購大量食物，後來還收到美元1,000元（近台幣3萬元）帳單，讓他非常崩潰。

居住在底特律郊區的男子凱斯(Keith Stonehouse)，當天因為妻子克莉絲汀(Kristyn)外出和朋友聚會，只有他獨自在家照顧6歲兒子，由於兒子一整天都很乖，所以睡前他把手機借給對方玩遊戲，沒想到要睡覺時，突然出現大量外送員把食物放在他們家門口。

凱斯嚇得跑出去攔住一名外送員，才發現兒子竟然用他的手機訂購約美元1,000元的大量食物，「我打開手機發現，他下了超多單，包含辣起司薯條、雞肉三明治、冰淇淋、披薩，然後我手機收到盜刷通知，發現信用卡在披薩店刷了美元439元（約台幣1.3萬元）」，幸好該筆款項最後沒有刷過，不過另外一筆美元183元（約台幣5,430元）的訂單仍被刷過。

凱斯當下雖然非常生氣，然而年幼的梅森卻完全不曉得自己犯下大錯，還開心問「披薩來了嗎」讓他非常崩潰，後來總算冷靜下來，夫妻倆一同向兒子教育正確的用錢觀念，大量食物則放置冰箱中保存，或是分送給鄰居享用。

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