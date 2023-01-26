　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年買彩券中小獎「續拗拚大獎」　專家提醒：恐將財運拱手讓人

易經命理老師高煜霖表示，買彩券、刮刮樂會中獎，不論金額多寡，都是老天爺賜給你好「財運」的徵兆。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

每逢農曆過年期間，很多人都會買彩券、刮刮樂來試試手氣，看能不能「一朝致富」！不過多數人「中獎後」，發現不是中頭獎或高額獎金，只是幾十至1、2,000元的小獎兌獎後，多數人幾乎都會「續拗」，買下一期的彩券或新的刮刮樂。對此，易經命理老師高煜霖指出，買彩券、刮刮樂會中獎，不論金額多寡，都是老天爺賜給你好「財運」的徵兆，一定要好好把握！千萬不要拿獎金換下一期的彩券或新的刮刮樂，避免把財運拱手讓人，破壞自己的好財氣！

高煜霖表示，在「福無雙至，禍不單行」的原理下，如果「續拗」還中獎的話，就要小心「橫發必有橫禍」的影響，不可不慎！老天爺透過「中獎」，讓你知道，近期的「財運」有走強之勢，一定要惜福；不要心想「怎麼那麼少？」這樣，可是會趕走「財運」的。

高煜霖指出，民眾可用最簡單的，奇門遁甲佈陣方式，讓自己出現「財運」後，轉換成「財氣」，產生如同聚寶盆般的「聚財磁力」，成功讓存摺數字往上加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

方法如下：

第一，如果當天，自己有遇到高興或好的事情，而有莫名興奮、龍心大悅之感，建議可以「順路」去買張彩券、刮刮樂來試試手氣。

第二，若有計畫性，可以參考生肖三合、六合的「日」和「時」來買；例如肖兔，則找「戌日，亥日，未日」的「戌時，亥時，未時」購買，以此類推；也可參考與「生命靈數」相同的日子，例如，今天2023年1月25日，相加後得到「6」，所以，你的生命靈數是6的，可以在今天買；以此類推。

第三，有中獎者，金額不多的話，建議盡量回到購買的彩券行兌換獎金，意在將好的財運、財氣，延續帶回住家，或職場的概念。

第四，兌換的「獎金」，要原封不動帶回家，或帶到營業場所，放到「財位」「財庫」的抽屜或保險箱內，這是要建構「財運」生「財氣」的磁場用。

第五，「獎金」沒有急用，或百元內，建議「全數」放到隔年「開春」後，再取出花用；有急用的話，至少要放一張紙鈔至隔年開春。

第六，欲延續好運勢，繼續買彩券、刮刮樂，建議至少要隔「一旬」（10至12天）再買，並不要拿「獎金」的現鈔買，避免好的財運拱手他人。

第七，若是同年度多次中獎者，一律比照這些方式即可，獎金可持續投入，放到「財位」「財庫」抽屜或保險箱內沒關係。

免加會員直接購

★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399


更多鏡週刊報導
【全台燈會懶人包】網美出動！高雄燈會今開跑　台南月津港、南投卡娜赫拉小動物太吸睛
【圖輯】新的一年給你滿滿的富士山　山中湖絕景甜點店眼口都滿足
終身受用遠離肥胖！　營養師傳授6招「不胖攻略」

 

【你可能也想看】

►2女見黑貓「哈士奇」太可愛帶回家養　2個月後警找上門GG了

►太神啦！統神被AI「判定是豬」　眾人無情笑翻：看破真身

►養4貓4狗月花11萬　小鮮肉「3餐吃泡麵果腹」每周工作7天嘆：荒謬

►她大學畢業當「守墓人」愛上清幽環境還能吸貓　笑稱：好像在養老

►租屋處全是「貓毛和尿」冷氣也很噁　房東崩潰：打死不接受養寵物

►擼貓還有錢拿！月領2萬6+周休2日「幫老闆照顧貓」　23歲OL吐真話

►愛犬走了！正妹砸112萬「重新複製」　1年後重回懷抱被罵爆

ET快訊
蔡秋鳳「錯過此生真愛」哭了！　拭淚認：真的想嫁給他
男童看診當眾爆料「爸媽私密房事」　醫尷尬一句話化解
公車內「掛滿春聯」全是司機怨念！鄉民見內容笑了
過年刮刮樂中小獎「續拚大獎」　專家提醒：財運恐拱手讓人
《玩很大》錄影驚爆意外！　男星突「癱軟倒地」傷勢曝
國小正妹師陳屍臥室　父抱冰冷遺體痛哭求送醫
狼醫健檢偷拍！手機藏少女「上半身全裸」不雅影片

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尷尬！男童看診當眾爆料「爸媽私密房事」　醫一句話冷靜化解

最完整開工拜拜儀式看這裡　專家提醒老闆們「生肖很重要」

初五拜財神！專家教你「準備這些」　一次拜到心坎底

婆婆親授「吵架大絕招」　2兒媳見「躺地耍賴」傻眼：學不來

哈爾濱-25.7度破紀錄…機艙門凍住「行李拿不出」　客呆坐等解凍

新年12生肖財運大公開　2生肖財運超好「需克制慾望」

新年「錢母」擺7位子才能順利招財　專家提醒4禁忌

2023年身體平安健康看這裡　4生肖「出門在外」務必要小心

破損或過期「平安符」怎處理？　專家傳授3招：舊符別亂丟

讓媳婦「自由選擇」何時回娘家　教育部宣導被讚爆：請列入教材

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

台中2處落羽松秘境空拍視角曝　達人教你拍「倒影網美照」

「真正的自己」是什麼？日本作家提出「分人」概念：不只有一個

公車內「掛滿春聯」全是司機的怨念！鄉民見內容笑了：以為猜燈謎

過年買彩券中小獎「續拗拚大獎」　專家提醒：恐將財運拱手讓人

60歲糖尿病婦人血糖忽飆高　醫師揪出凶手竟是它

「LINE過年隱藏版」32款可愛貼圖！一鍵免費下載

大年初四驚揭「老公是同志網黃」！她崩潰哭：除夕還約砲醫師

酒量能練？醫反駁：基因就決定　多喝小心肝硬化「抱著臉盆吐血」

苗栗排隊美食！6口味餡餅「爆漿又多汁」饕客激推　30年來不漲價

旗津吃海產「連4道菜冷的」他怒走人！老闆秒端烏魚子...結帳傻眼

日、韓女生之間吹起「袖套」旋風！明星示範穿搭、這樣穿最辣

生技公司天道盟老大遭殺槍同來源 揭黑幫最夯改槍密術

重案回顧／前棒球國手陰經龍狠殺女友！刺破心臟奪命　超慘下場曝

台中2處落羽松秘境空拍視角曝　達人教你拍「倒影網美照」

「真正的自己」是什麼？日本作家提出「分人」概念：不只有一個

大叔高速公路逆行兩車相撞！　家屬嘆「感染新冠後記憶減退」

兔年迎新春！基隆市府推「在地美食」　余治明化身觀光大使

侯友宜初五赴慈法禪寺禮佛　祈求社會祥和、市民安康

菜膳一次能吃到12款菜色！大坪林日式餐廳還有板前握壽司與涮涮鍋

年菜也能自己種！都市農耕正夯　北市「田園基地」認養人次破37萬

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

開春財神到！　3星座、3生肖發了

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」！他進去傻眼了

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

壯男除夕器捐中榮搶時間　20病患受惠

鹿港老街驚見「C300卡住」　糗炸畫面曝

6生肖要安太歲　兔年點燈大全一次看懂

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

開春財神到！　3星座、3生肖發了

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面