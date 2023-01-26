過年買彩券中小獎「續拗拚大獎」　專家提醒：恐將財運拱手讓人

圖文／鏡週刊

每逢農曆過年期間，很多人都會買彩券、刮刮樂來試試手氣，看能不能「一朝致富」！不過多數人「中獎後」，發現不是中頭獎或高額獎金，只是幾十至1、2,000元的小獎兌獎後，多數人幾乎都會「續拗」，買下一期的彩券或新的刮刮樂。對此，易經命理老師高煜霖指出，買彩券、刮刮樂會中獎，不論金額多寡，都是老天爺賜給你好「財運」的徵兆，一定要好好把握！千萬不要拿獎金換下一期的彩券或新的刮刮樂，避免把財運拱手讓人，破壞自己的好財氣！

高煜霖表示，在「福無雙至，禍不單行」的原理下，如果「續拗」還中獎的話，就要小心「橫發必有橫禍」的影響，不可不慎！老天爺透過「中獎」，讓你知道，近期的「財運」有走強之勢，一定要惜福；不要心想「怎麼那麼少？」這樣，可是會趕走「財運」的。

高煜霖指出，民眾可用最簡單的，奇門遁甲佈陣方式，讓自己出現「財運」後，轉換成「財氣」，產生如同聚寶盆般的「聚財磁力」，成功讓存摺數字往上加。

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方法如下：

第一，如果當天，自己有遇到高興或好的事情，而有莫名興奮、龍心大悅之感，建議可以「順路」去買張彩券、刮刮樂來試試手氣。

第二，若有計畫性，可以參考生肖三合、六合的「日」和「時」來買；例如肖兔，則找「戌日，亥日，未日」的「戌時，亥時，未時」購買，以此類推；也可參考與「生命靈數」相同的日子，例如，今天2023年1月25日，相加後得到「6」，所以，你的生命靈數是6的，可以在今天買；以此類推。

第三，有中獎者，金額不多的話，建議盡量回到購買的彩券行兌換獎金，意在將好的財運、財氣，延續帶回住家，或職場的概念。

第四，兌換的「獎金」，要原封不動帶回家，或帶到營業場所，放到「財位」「財庫」的抽屜或保險箱內，這是要建構「財運」生「財氣」的磁場用。

第五，「獎金」沒有急用，或百元內，建議「全數」放到隔年「開春」後，再取出花用；有急用的話，至少要放一張紙鈔至隔年開春。

第六，欲延續好運勢，繼續買彩券、刮刮樂，建議至少要隔「一旬」（10至12天）再買，並不要拿「獎金」的現鈔買，避免好的財運拱手他人。

第七，若是同年度多次中獎者，一律比照這些方式即可，獎金可持續投入，放到「財位」「財庫」抽屜或保險箱內沒關係。