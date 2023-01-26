尷尬！男童看診當眾爆料「爸媽私密房事」　醫一句話冷靜化解

圖文／鏡週刊

小孩子在公眾場合百無禁忌的童言童語，可能會讓爸媽尷尬到措手不及！日前一對家長帶著5歲兒子看診，結果男童直接在醫師面前爆料爸媽的親密枕邊床事，讓現場氣氛瞬間凝結！

小兒科醫師陳木榮日前在東森綜合台《醫師好辣》節目上分享自己經歷過的「童言無忌」有趣經驗。一名5歲男童不舒服，爸媽陪他就診看病，媽媽先開口表示兒子很會流汗，詢問如何幫孩子穿衣服，醫師於是教導孩子正確穿衣觀念：「夏天跟爸爸媽媽穿一樣多就好，冬天怕太冷，了不起就多穿一件。」不料男童聽完興奮地說自己不要穿衣服了，因為「爸爸媽媽晚上睡覺都沒穿衣服」。

語畢，診間氣氛瞬間尷尬到了極點，爸爸輕輕推了孩子的頭，媽媽裝做沒聽到，最尷尬的就是醫師！不過他仍保持鎮定認真告訴孩子：「如果真的不想穿衣服，也要記得蓋被子，否則會著涼哦！」以正經專業的醫囑，帶過這個尷尬的場面。

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因為這次經歷，醫師認為孩子的性教育很重要的，家長與孩子聊兩性相關議題時，千萬不要因為怕尷尬就隨便哄騙孩子：「你是石頭蹦出來的」「送子鳥叼過來的」「鄰居送我們的」。這種說法不但無法機會教育，之後也可能會出問題。因此醫師建議家長遇到這類情況，可以直接教育正確的醫學名詞，不用擔心孩子太早接觸性教育話題。