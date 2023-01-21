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湧蓮寺抽出國運籤「貴人一指笑顏開」！ETtoday祝讀者鴻兔大展

▲▼ 湧蓮寺國運籤。（圖／民眾提供）

▲ 湧蓮寺國運籤。（圖／民眾提供）

記者戴上容、柯振中／新北報導

21日深夜11點是農曆大年初一，兔年正式來臨，蘆洲湧蓮寺也抽出國運籤，籤詩為「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜。永遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」，是一首下中籤。

根據湧蓮寺的抽籤結果，代表國運籤的「士籤」為第77首，籤詩為「夢中說夢獲多財，身外浮名總莫猜。永遠山遙難信定，貴人一指笑顏開」，是一首下中籤。國運籤後方的籤詩解說則是「如夢說夢，虛名虛望，只好待時貴人接引，此卦夢中拾財之象。凡事空勞心力」。

蘆洲耆老楊蓮福老師表示，這首籤詩本來是「下中」籤，但解籤時發現是「中級籤」，這首籤是范雎的卦象，意味著先苦後甘、憂喜參半，依照現在的國事來講，有利於執政黨或在野黨目前仍不明。

其中「貴人接引」意味著，執政黨要傾聽民意，若自私自利就有危險。反過來說，在野黨也要努力監督，否則也可能有危險，意味著目前的情況還混沌不明。

至於「農籤」則是抽出第70首，籤詩為「莫聽閑言是與非，晨昏只好念阿彌。若將忘語為真實，話餅如何療得肌」，是一首中下籤。

而「工籤」則是抽出第40首，籤詩為「宛如仙鶴出樊籠，脫卻羈縻處處通。南北東西無障礙，任君直上九霄中」，是一首大吉籤。

「商籤」則抽出了第28首，籤詩為「東方月上正嬋娟，頃刻雲遮月半邊。莫道圓時還又缺，須教缺處復重圓」，是一首上上籤。

除了開出國運籤以外，湧蓮寺21日深夜11點30分也會開始發放錢母，只有限量1千組，若民眾想要領取，務必提早到場，避免落空。此外，湧蓮寺因應疫情，還推出了「線上點燈」的服務，只要上網點選自己想點的光明燈，就能夠委託廟方代辦，相當方便。

 
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