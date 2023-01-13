最早國運籤出爐！高雄關帝廟「兔年迎接百業興隆」　預言疫情升高

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

全台最早國運籤今(13日)在高雄五甲關帝廟抽出，廟方解籤指出，只要在日常生活保持正道、仁義的準則，喜事便會自然降臨，兔年迎接百業興隆的祥瑞徵兆，並預言疫情走勢，到農曆2月可能會更加嚴重。

▲全台最早國運籤，今天(13日)在高雄五甲關帝廟抽出。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

五甲關帝廟的國運籤是全台唯一透過神明降臨、由筆生以桃筆寫成的籤詩，過去精準預測太陽花學運、澎湖空難、高雄氣爆、黑心油食安風暴等，更在2016年開出「三陽開泰追母衣」，精準預言蔡英文成為首任女總統。

▲廟方人員對國運籤進行解籤。（圖／記者吳奕靖攝）

廟方今天抽出國運籤，該張籤寫著「癸子含香振大同，卯仁守義樂春風，年開新運多如意，玉兔呈祥百業隆」，廟方人員表示這是提振百姓安居樂業的美好憧憬，在日常生活要保持正道、仁義的準則，喜事便會自然降臨，兔年迎接百業興隆的祥瑞徵兆，是一張「中上籤」。

▲廟方說明，今年要特別注意山災、風災、水災，火災要特別宣導防範。（圖／記者吳奕靖攝）

廟方說明，今年要特別注意山災、風災、水災，火災要特別宣導防範，只要樂善好施自然災厄就會漸漸化解，到農曆二月的時候，疫情可能會更加嚴重，上蒼可能會聯合坐陣幫助我們減輕災情。

▲高雄五甲廟所抽出的國運籤 。（圖／記者吳奕靖攝）



五甲廟國運籤如下：

112年歲次癸卯年國運詩(五甲關帝廟)

詩:文盤吐出四時開

衡道巍峩積善台

聖理宏揚正氣筆

帝君慈憫護民才



詩:癸子含香振大同

卯仁守義樂春風

年開新運多如意

玉兔呈祥百業隆



農層(一月)

詩:端明大道得貴香

天燈拱照納禎祥

濟渡群生知苦海

沉浮有路脫內殃



農歷(二月)

詩:花景雖美應三災

疫癘天醫解苦孩

重新為人知孝道

醒世俗情喜心懷



農層(三月)

詩:桐月烏烏叫塵埃

仙翁護國平安排

三陽開泰人間樂

好施揚善在蓬萊



農層(四月)

詩:梅花撲鼻好人生

善道為仁顯神靈

照耀大地甘泉出

萬業回春樂欣欣



農歷(五月)

詩:蒲心炎出有神龍

波浪海平赴西東

萬馬奔馳財子悟

利人修己福無窮



農歷(六月)

詩:荔枝清秀半虛空

八仙過海樂本容

蟠桃赴會王母佑

地靈人傑上瑤宮



農(七月)

詩:瓜渡陰靈七月生

神燈照耀慶昇平

群生齊呼天子福

變化無情重義行



農歷(八月)

詩:桂花開透稱心田

禮門義路不私偏

萬象唯新財子得

四方平順感玉天



農層(九月)

詩:菊遵古道學中庸

法海無邊聖德從

佈施樂利商業發

財子隨身笑眼中



農層(十月)

詩:陽光焕發各事忙

萬業齊奔滿足翁

靈台清静塵不染

祿存入格喜心中



農層(十一月)

詩:葭霜不降暖內心

萬船周遊載億金

入港黎民母子樂

君臣有道正道明



農暦(十二月)

詩:臘滿一年在冬天

逍遙自在不倒顛

寶島安和皆樂業

善體民生出聖賢



(四季詩)

詩:春風吹又生 夏水滿田耕

秋烏報本喜 冬財滿腰身

評:春夏平平、秋冬大利。

(兩季評)