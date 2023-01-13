　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最早國運籤出爐！高雄關帝廟「兔年迎接百業興隆」　預言疫情升高

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導

全台最早國運籤今(13日)在高雄五甲關帝廟抽出，廟方解籤指出，只要在日常生活保持正道、仁義的準則，喜事便會自然降臨，兔年迎接百業興隆的祥瑞徵兆，並預言疫情走勢，到農曆2月可能會更加嚴重。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全台最早國運籤，今天(13日)在高雄五甲關帝廟抽出。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

五甲關帝廟的國運籤是全台唯一透過神明降臨、由筆生以桃筆寫成的籤詩，過去精準預測太陽花學運、澎湖空難、高雄氣爆、黑心油食安風暴等，更在2016年開出「三陽開泰追母衣」，精準預言蔡英文成為首任女總統。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲廟方人員對國運籤進行解籤。（圖／記者吳奕靖攝）

廟方今天抽出國運籤，該張籤寫著「癸子含香振大同，卯仁守義樂春風，年開新運多如意，玉兔呈祥百業隆」，廟方人員表示這是提振百姓安居樂業的美好憧憬，在日常生活要保持正道、仁義的準則，喜事便會自然降臨，兔年迎接百業興隆的祥瑞徵兆，是一張「中上籤」。

▲▼高雄五甲關帝廟。（圖／記者吳奕靖攝）

▲廟方說明，今年要特別注意山災、風災、水災，火災要特別宣導防範。（圖／記者吳奕靖攝）

廟方說明，今年要特別注意山災、風災、水災，火災要特別宣導防範，只要樂善好施自然災厄就會漸漸化解，到農曆二月的時候，疫情可能會更加嚴重，上蒼可能會聯合坐陣幫助我們減輕災情。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄五甲廟所抽出的國運籤 。（圖／記者吳奕靖攝）


五甲廟國運籤如下：
112年歲次癸卯年國運詩(五甲關帝廟)

詩:文盤吐出四時開
衡道巍峩積善台
聖理宏揚正氣筆
帝君慈憫護民才


詩:癸子含香振大同
卯仁守義樂春風
年開新運多如意
玉兔呈祥百業隆


農層(一月)
詩:端明大道得貴香
天燈拱照納禎祥
濟渡群生知苦海
沉浮有路脫內殃


農歷(二月)
詩:花景雖美應三災
疫癘天醫解苦孩
重新為人知孝道
醒世俗情喜心懷


農層(三月)
詩:桐月烏烏叫塵埃
仙翁護國平安排
三陽開泰人間樂
好施揚善在蓬萊


農層(四月)
詩:梅花撲鼻好人生
善道為仁顯神靈
照耀大地甘泉出
萬業回春樂欣欣


農歷(五月)
詩:蒲心炎出有神龍
波浪海平赴西東
萬馬奔馳財子悟
利人修己福無窮


農歷(六月)
詩:荔枝清秀半虛空
八仙過海樂本容
蟠桃赴會王母佑
地靈人傑上瑤宮


農(七月)
詩:瓜渡陰靈七月生
神燈照耀慶昇平
群生齊呼天子福
變化無情重義行


農歷(八月)
詩:桂花開透稱心田
禮門義路不私偏
萬象唯新財子得
四方平順感玉天


農層(九月)
詩:菊遵古道學中庸
法海無邊聖德從
佈施樂利商業發
財子隨身笑眼中


農層(十月)
詩:陽光焕發各事忙
萬業齊奔滿足翁
靈台清静塵不染
祿存入格喜心中


農層(十一月)
詩:葭霜不降暖內心
萬船周遊載億金
入港黎民母子樂
君臣有道正道明


農暦(十二月)
詩:臘滿一年在冬天
逍遙自在不倒顛
寶島安和皆樂業
善體民生出聖賢


(四季詩)
詩:春風吹又生 夏水滿田耕
秋烏報本喜 冬財滿腰身
評:春夏平平、秋冬大利。
(兩季評)

ET快訊
快訊／館長槍擊案「最終判決出爐」！
「高嘉瑜被炎上」不忍了！　館長怒轟2件事
竹北發6000元　千人搶遷戶口「擠爆事務所」
日本好市多「1夯品」是台灣的6折！　他狂掃10瓶：還可退稅
正妹女官員「真啪了副市長」！　陸官方證實下場慘了
「XD」千元偽鈔來源曝！　19歲男買90張「找8屁孩洗錢」
快訊／貓王獨生女「心臟驟停」離世！　享年54歲
被炎上首發聲　高嘉瑜坦言「很震撼」：確實有反省必要

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

這老闆「一律不辦尾牙」改1福利！　理由被讚爆：最實在了

鮭魚之亂再現！竹北6000紓困金爆千人遷戶籍　成功搶灘人數曝光

法官問論文怎麼寫？林智堅「含蓄答案」讓鄉民聽傻了

竹北發6000紓困金　千人搶遷戶口擠爆事務所...新市民：謝謝市長！

她嘆離婚丟臉「不敢說出口！」　律師曝1數據：有什麼了不起

大清水坍塌阻斷！替代道路+海運接駁全攻略　預估1／15傍晚搶通

「高嘉瑜被炎上」不忍了！　館長怒轟2件事：只有她1人敢講

菸防法通過「大專全面禁菸」　教部提4大配套：研擬無菸校園策略

學測天氣出爐！周日低溫崩跌下探12度　小年夜又有冷空氣接力灌頂

『卯銀玉兔』台灣年　鹿耳門天后宮邀請您一齊來

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

妹子們對猩猩扭動狂舞　牠興奮鼓掌以示肯定XD

17歲女兒跟學長跨年！　爸氣炸撂7人暴打踹爛車

特斯拉車主抗議大砍價　結果看太便宜竟又下單

格鬥賽選手重傷昏迷5天亡　提3質疑...母悲：兒死得太冤枉

尾牙扮「阿凡達」掀高潮！　與同事排排站超像走錯棚

這老闆「一律不辦尾牙」改1福利！　理由被讚爆：最實在了

鮭魚之亂再現！竹北6000紓困金爆千人遷戶籍　成功搶灘人數曝光

法官問論文怎麼寫？林智堅「含蓄答案」讓鄉民聽傻了

竹北發6000紓困金　千人搶遷戶口擠爆事務所...新市民：謝謝市長！

她嘆離婚丟臉「不敢說出口！」　律師曝1數據：有什麼了不起

大清水坍塌阻斷！替代道路+海運接駁全攻略　預估1／15傍晚搶通

「高嘉瑜被炎上」不忍了！　館長怒轟2件事：只有她1人敢講

菸防法通過「大專全面禁菸」　教部提4大配套：研擬無菸校園策略

學測天氣出爐！周日低溫崩跌下探12度　小年夜又有冷空氣接力灌頂

『卯銀玉兔』台灣年　鹿耳門天后宮邀請您一齊來

快訊／台中遊覽車亂切車道「連撞3自小客」　4人送醫回堵半小時

美政府爆收到510起「幽浮目擊舉報」！　多數無法釐清

這老闆「一律不辦尾牙」改1福利！　理由被讚爆：最實在了

疑惑家裡龍龜老是缺水！開監控驚見「大毛毛怪」趴水缸喝光光

鮭魚之亂再現！竹北6000紓困金爆千人遷戶籍　成功搶灘人數曝光

最低2字頭入手東高雄蛋黃區　捷運議題再享未來增值性

撿到皮夾掰打開沒有錢　他丟舊衣回收箱「招領」下場慘了

姆巴佩、哈基米收假重回大巴黎訓練　球迷：渡完蜜月了？

賺爛了！男新股申購中6張「捧310萬」想發財　機警行員報警了

批國內豪宅「貴到離譜」　房仲曝擁500名富豪LINE：揪團買這裡

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

收入加倍！「超好運4星座」未來45天旺到翻

全民普發6千！各縣市加碼紅包一次看

高中妹挺F奶被同儕嘲笑！淚訴「幫我把餒餒變小」

LINE新年大禮「39款可愛貼圖」！一鍵免費下載

林襄勁敵出現！樂天女孩泡湯「渾圓蜜臀」露出

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

老舊車輛汰舊換現金方案出爐　逾1000萬輛汽機車受惠

威力彩飆4.7億！民俗專家點名「4生肖好運爆棚」

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「舒服吧」

台灣西半部「突現1神秘邊界」！鄭明典驚：以前沒注意過

今起高溫超過30℃　周末變天驟冷剩8℃

更多熱門

相關新聞

實測臨櫃換新鈔！排隊到領鈔　今年多花7分鐘

實測臨櫃換新鈔！排隊到領鈔　今年多花7分鐘

銀行開放換新鈔首日，《ETtoday新聞雲》也實際在台銀總行測試從量體溫到填兌換單、臨櫃換取新鈔，由於今年排隊人潮比較多，和去年全程「最快3分鐘」不到，今年要多花7分鐘才能拿到熱騰騰的新鈔。

竹北宣布發6000　千人擠爆戶政事務所

竹北宣布發6000　千人擠爆戶政事務所

「XD」偽鈔來源曝！工人網路買的　找8屁孩夜市洗錢

「XD」偽鈔來源曝！工人網路買的　找8屁孩夜市洗錢

性交易硬掰「0.3套攝護腺保養」　男滿頭大汗被逮

性交易硬掰「0.3套攝護腺保養」　男滿頭大汗被逮

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

關鍵字：

國運籤高雄五甲關帝廟影音2023開運

讀者迴響

熱門新聞

男買新車上國道　輔助駕駛追撞GG了

女警淪局長洩慾工具　每次值班都被性侵

台灣也吃得到！韓國橋村炸雞首間店曝

快訊／地牛翻身！　南部劇烈搖晃

阿滴新房內部裝潢曝！他見1設計：很有事…秒被打臉

快訊／射箭擊中男大生小腿　《木曜4》公布影片！真相全說了

快訊／國3苗栗大山段車禍！駕駛命危

史上最離奇大爆炸！2萬人瞬間「全身赤裸」慘死

喝飲料治喉嚨痛！醫認證5招「不一定得吃藥」

點名「5生肖」有劫數！「做1事」可化解血光之災

「流水席之亂」文章2習慣露餡　創作者身分曝光

女留學生討2.87億聘金被放生！當地政府要查

收入加倍！「超好運4星座」未來45天旺到翻

雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3

宋逸民慘況曝光「全身長滿疹子」！

更多

最夯影音

更多
康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子

康康談小甜甜婚變最大問題　「年紀差了14歲」：像媽媽在叫兒子
王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

王子.郭雪芙爆緋聞首同框　2人看親密戲羞「有這麼激烈嗎？」

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

去染髮「藥劑上頭」卻遇停水　衝超商買水沖洗！她笑：超冰

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

爸熟睡中橘貓按摩師卡位　專攻軟軟胯下踏踏媽看傻

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

萌貓見「開槍手勢」秒配合　裝中彈倒下！爸：影帝貓？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面