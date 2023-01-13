最早國運籤出爐！高雄關帝廟「兔年迎接百業興隆」　預言疫情升高

記者吳奕靖、劉人豪／高雄報導
全台最早國運籤今(13日)在高雄五甲關帝廟抽出，廟方解籤指出，只要在日常生活保持正道、仁義的準則，喜事便會自然降臨，兔年迎接百業興隆的祥瑞徵兆，並預言疫情走勢，到農曆2月可能會更加嚴重。
▲全台最早國運籤，今天(13日)在高雄五甲關帝廟抽出。（圖／記者吳奕靖攝）
五甲關帝廟的國運籤是全台唯一透過神明降臨、由筆生以桃筆寫成的籤詩，過去精準預測太陽花學運、澎湖空難、高雄氣爆、黑心油食安風暴等，更在2016年開出「三陽開泰追母衣」，精準預言蔡英文成為首任女總統。
▲廟方人員對國運籤進行解籤。（圖／記者吳奕靖攝）
廟方今天抽出國運籤，該張籤寫著「癸子含香振大同，卯仁守義樂春風，年開新運多如意，玉兔呈祥百業隆」，廟方人員表示這是提振百姓安居樂業的美好憧憬，在日常生活要保持正道、仁義的準則，喜事便會自然降臨，兔年迎接百業興隆的祥瑞徵兆，是一張「中上籤」。
▲廟方說明，今年要特別注意山災、風災、水災，火災要特別宣導防範。（圖／記者吳奕靖攝）
廟方說明，今年要特別注意山災、風災、水災，火災要特別宣導防範，只要樂善好施自然災厄就會漸漸化解，到農曆二月的時候，疫情可能會更加嚴重，上蒼可能會聯合坐陣幫助我們減輕災情。
▲高雄五甲廟所抽出的國運籤 。（圖／記者吳奕靖攝）
五甲廟國運籤如下：
112年歲次癸卯年國運詩(五甲關帝廟)
詩:文盤吐出四時開
衡道巍峩積善台
聖理宏揚正氣筆
帝君慈憫護民才
詩:癸子含香振大同
卯仁守義樂春風
年開新運多如意
玉兔呈祥百業隆
農層(一月)
詩:端明大道得貴香
天燈拱照納禎祥
濟渡群生知苦海
沉浮有路脫內殃
農歷(二月)
詩:花景雖美應三災
疫癘天醫解苦孩
重新為人知孝道
醒世俗情喜心懷
農層(三月)
詩:桐月烏烏叫塵埃
仙翁護國平安排
三陽開泰人間樂
好施揚善在蓬萊
農層(四月)
詩:梅花撲鼻好人生
善道為仁顯神靈
照耀大地甘泉出
萬業回春樂欣欣
農歷(五月)
詩:蒲心炎出有神龍
波浪海平赴西東
萬馬奔馳財子悟
利人修己福無窮
農歷(六月)
詩:荔枝清秀半虛空
八仙過海樂本容
蟠桃赴會王母佑
地靈人傑上瑤宮
農(七月)
詩:瓜渡陰靈七月生
神燈照耀慶昇平
群生齊呼天子福
變化無情重義行
農歷(八月)
詩:桂花開透稱心田
禮門義路不私偏
萬象唯新財子得
四方平順感玉天
農層(九月)
詩:菊遵古道學中庸
法海無邊聖德從
佈施樂利商業發
財子隨身笑眼中
農層(十月)
詩:陽光焕發各事忙
萬業齊奔滿足翁
靈台清静塵不染
祿存入格喜心中
農層(十一月)
詩:葭霜不降暖內心
萬船周遊載億金
入港黎民母子樂
君臣有道正道明
農暦(十二月)
詩:臘滿一年在冬天
逍遙自在不倒顛
寶島安和皆樂業
善體民生出聖賢
(四季詩)
詩:春風吹又生 夏水滿田耕
秋烏報本喜 冬財滿腰身
評:春夏平平、秋冬大利。
(兩季評)
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