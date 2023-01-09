命理師抽今年國運籤！演藝圈有人殞落　易頻繁地震、強颱襲台

▲命理師抽國運籤詩，發現2023兔年會有頻繁天災的狀況，甚至有強烈颱風襲台。（示意圖／CTWANT提供）

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農曆春節將至，2023兔年「感應占卜師」王妙坤就以多年命理經驗，向觀音佛祖祈求指示，分析2023年國運，2023年天災的狀況依舊顯著，易有頻繁地震、強烈颱風襲台；演藝圈中將有資深藝人殞落；台股則仍起起伏伏，上下波動，雖能維持一定水準，但只是保持平衡，待夏天時節，則能有向上衝刺的機會，投資人可好好把握此一時機。

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▲王妙坤表示，國運在2023年的表現上，屬於先苦後甘，倒吃甘蔗慢慢轉好的運勢。（示意圖／CTWANT提供）

王妙坤表示，抽出「一鋤掘地要求泉，努力求之得最先；無意俄然遇知己，相逢攜手上青天」的國運籤詩。隨著氣候變遷，2023年天災的狀況依舊顯著，易有頻繁地震、強烈颱風襲台，造成山坡土石滑落、淹水等突發事件，民眾應提早做好防備，並養成水土保持的良好習慣，在演藝圈中，將有資深藝人殞落，股市上，看似前景一片美好，但仍起起伏伏，上下波動，雖能維持一定水準，但只是保持平衡，待夏天時節，則能有向上衝刺的機會，投資人可好好把握此一時機。

政治上的藍綠兩黨，運勢都相當不錯，民進黨握有厚實的資源和財力，國民黨則有人心慢慢聚集，兩邊依然維持不相上下的勢態，而其他第三勢力的小黨，會慢慢靠向國民黨，但各自有各自的想法和目標，若是要聯手合作，可能性不高。

在兩岸關係上，雖仍會被打壓，但依然能維持平衡，若要發生戰亂，2023年大陸攻台的機會不大，雙方在國際局勢上，彼此都有需要面對的難題，而雙方也會得到其他國家盟友的支持，但這些靠近兩岸的國家，大多心懷鬼胎，各有其利益考量，執政者應多提防。

2023年的國運屬於先弱後強的情況，而第5籤，燕昭王為郭隗築黃金臺，在寓意中則是要領導人，廣納賢良，招攬人心，才能扭轉乾坤，國家的貴人才會出現，下半年是國運蒸蒸日上的開始，特別是在秋天，將是國運最為強盛有力的時候。

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