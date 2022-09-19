近期還有大地震？學者、關聖帝君預言「這地區」　網嚇：剉咧等

記者朱祖儀／綜合報導

花東地區自17日起大小地震不斷，各地陸續傳出災情，也讓不少民眾嚇到不敢睡覺。但現在有網友發現，其實高雄鳥松玄鷲山高邑雲天宮的主神關聖帝君先前就曾預言，在農曆9月附近恐有大地震之兆，除了已經傳出災情的東部之外，南部也要小心，這和成大地球科學系教授饒瑞鈞指出的地點不謀而合。

▲玄鷲山高邑雲天宮抽出的國運籤。（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

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台東關山17日晚間9點41分發生規模6.4地震，最大震度為6強，震源深度7.3公里，幾乎是全台有感。台東池上18日下午2點44分又發生規模6.8地震，深度7.0公里，氣象局指出，這起地震是主震，17日晚間發生的是前震，後續大小餘震不斷，讓不少人相當害怕，且想起當年921地震的狀況。

發生大地震後，就有網友在臉書「高雄大小事」發文表示，其實玄鷲山高邑雲天宮在今年初抽出的國運籤，就曾預告過今年除了疫情要持續注意、農曆8月中旬附近需防戰亂發生之外，其中第4點就指出，農曆4月或9月附近，全台恐有大地震之兆，尤其位於東部和南部最為嚴重，宜小心為要。

▲關聖帝君曾預言有大地震。（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

巧合的是，關聖帝君預測的「南部」，和學者指出的地點相同。稍早成大地球科學系教授饒瑞鈞就指出，未來應該要重視嘉南地區的斷層，因為台南以北地表鮮少有能量釋放，所以要更加留意，加上台灣人口集中在西部，一旦發生地震，災害一定比東部嚴重；中央氣象局地震測報中心主任陳國昌也說，嘉南地區確實是地震測報中心觀察的重點。

不少人看到關聖帝君的預言，紛紛表示「超準」、「太強了！真神」、「真的神預言」、「願大家平安」、「天佑台灣，剛剛在地震高雄真的搖超大」、「真的就在9月附近耶」、「好準喔！！南部的朋友剉咧等了，真的要小心，先做好防災準備吧」。

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