曾預言「林智堅退選」！桃園百年大廟抽出國運籤：言語雖多不可從

▲桃園大園仁壽宮除夕夜抽出「國運籤」及「士、農、工、商籤」四大籤。（圖／翻攝自Facebook／財團法人大園仁壽宮）

記者閔文昱／綜合報導

農曆春節到來，許多廟宇陸續抽出國運籤，其中桃園大園區大廟仁壽宮依往例，由董事長陳根德帶領全體董監事，進行抽出「國運籤」是首壬子籤，籤詩文為，「言語雖多不可從、風雲靜處未行龍、暗中發得明消息、君爾何須問重重」。

儘管每年，全台各地廟宇對國運各有不同預卜，但仁壽宮仍依往例由董事長陳根德帶領全體董監事，於除夕夜進行抽「國運籤」及「士、農、工、商籤」四大籤儀式。其中，受到信眾關注的「國運籤」是首壬子籤；連同抽出的、「士、農、工、商」四大籤，仁壽宮PO在該宮臉書供信眾參考。

位於桃園大園仁壽宮擁有168年歷史，供奉主神許真君（感天大帝），相傳許真君可以消災解厄醫治百病，為大園重要信仰中心之一，與竹圍福海宮必列為大園雙廟。仁壽宮去年農曆年時抽出「國運籤」癸亥籤，籤詩文為：「月出光輝本清吉、浮雲總是蔽蔭色、戶內用心再作福、當官分理便有益」廟方解讀為雖然明月失色，但國人用心做善，自然有益。

另外，仁壽宮去年抽取代表政治的「士籤」提及：「蛇身意欲變成龍，只恐命內運未通，久病且作寬心坐，言語雖多不可從。」被解釋是指林智堅從新竹市長轉換挑戰六都選戰，參選桃園市長，但可能因論文門過不了關。在地也瘋傳仁壽宮是神準預測中了林智堅的退選結果。