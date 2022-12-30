兔年國運籤出爐！姜太公道場揭卦象「內閣改組、新總統人選」

文／鏡週刊

兔年將至，目前國際局勢混亂，全球尚未脫離新冠疫情陰霾，兩岸又兵凶戰危，我國國運究竟如何？陽明山姜太公道場抽出兔年國運籤，姜太公賜予「巽坤」卦，卦象指台灣在世局混沌當中，將會脫穎而出，但關鍵在於閣揆是否改組，並警示當官者要有風骨，當進則進，當退則退，否則將帶來負面效果！

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道場主席羅世新表示，今年九合一大選，當選台北市長的蔣萬安因選前行程繁忙，委由競選團隊代為赴姜太公道場點七星燈，祈求神明加持，為選情加分；奪下苗栗縣長寶座的鍾東錦在決定參選前，亦祈求姜太公賜卦指點迷津，最終順利當選，也因此姜太公兔年國運籤出爐，引起外界關注。

道場主席羅世新指出，籤詩內容為：「玉出崑岡石，舟離古渡灘，行藏終有望，用舍不為難」。此為上上卦，台灣在老天安排之下，兔年將選出一位為台灣開創新局的總統，讓世界看見台灣！若從卦象解釋國人關切的兩岸關係，中國對台認知作戰更將無所不用其極，造成台海情勢劍拔弩張，不過對岸國勢衰且亂，中共又是國際公敵，台灣在全民團結共識之下，將可化危機為轉機。針對國內政局，卦象則顯示，內閣必須改組，才能為台灣帶來一番新氣象。當局者必須順應天意、民意，不能勉強留任。

對於2024總統熱門人選，姜太公道場也一併請示卦象；新北市長侯友宜雖然在政治人物民調高居第一，但提名之路艱險坎坷，必須在最短時間化解藍營選民對其「藍皮綠骨」的印象；國民黨主席朱立倫雖於2022年九合一大選建功，但氣勢必須強化；台中市長盧秀燕運勢很強，卦象顯示她伺機而動；副總統賴清德將會成功協調黨內各派系立場，成為綠營共主；前副總統陳建仁將有「新任務及使命」，極可能接替蘇貞昌擔任閣揆；鴻海創辦人郭台銘原本口含「龍珠」，可惜掉到水裡，萬幸的是「龍珠」仍在，意即仍有參選總統的機會；前台北市長柯文哲的政治實力已大不如前，卦象看出柯想率團訪問對岸，從兩岸交流突圍；另代表戰鬥藍的趙少康，則將在大選扮演舉足輕重的角色。

農曆春節來臨之際，國運籤話題總引人關注，如何在新年旺運招財求平安，也是大家關心的話題。姜太公道場將於大年初一、初八、初十五，舉辦七星燈暨神醫燈大法會，初四也將於「姜太公五路財神殿」舉行補財庫大法會。希望新年之際，國人能得到姜太公及五路財神加持護佑，諸事吉祥。



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