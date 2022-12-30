　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

兔年國運籤出爐！姜太公道場揭卦象「內閣改組、新總統人選」

蔣萬安競選團隊選前點七星燈祈福，祈求姜太公保佑順利當選。（姜太公道場提供）

文／鏡週刊

兔年將至，目前國際局勢混亂，全球尚未脫離新冠疫情陰霾，兩岸又兵凶戰危，我國國運究竟如何？陽明山姜太公道場抽出兔年國運籤，姜太公賜予「巽坤」卦，卦象指台灣在世局混沌當中，將會脫穎而出，但關鍵在於閣揆是否改組，並警示當官者要有風骨，當進則進，當退則退，否則將帶來負面效果！

[廣告]請繼續往下閱讀...

道場主席羅世新表示，今年九合一大選，當選台北市長的蔣萬安因選前行程繁忙，委由競選團隊代為赴姜太公道場點七星燈，祈求神明加持，為選情加分；奪下苗栗縣長寶座的鍾東錦在決定參選前，亦祈求姜太公賜卦指點迷津，最終順利當選，也因此姜太公兔年國運籤出爐，引起外界關注。

苗栗縣長鍾東錦參選前，曾赴陽明山向姜太公求卦並點七星燈祈福。（姜太公道場提供）

道場主席羅世新指出，籤詩內容為：「玉出崑岡石，舟離古渡灘，行藏終有望，用舍不為難」。此為上上卦，台灣在老天安排之下，兔年將選出一位為台灣開創新局的總統，讓世界看見台灣！若從卦象解釋國人關切的兩岸關係，中國對台認知作戰更將無所不用其極，造成台海情勢劍拔弩張，不過對岸國勢衰且亂，中共又是國際公敵，台灣在全民團結共識之下，將可化危機為轉機。針對國內政局，卦象則顯示，內閣必須改組，才能為台灣帶來一番新氣象。當局者必須順應天意、民意，不能勉強留任。

陽明山姜太公道場抽出兔年國運籤。（姜太公道場提供）

對於2024總統熱門人選，姜太公道場也一併請示卦象；新北市長侯友宜雖然在政治人物民調高居第一，但提名之路艱險坎坷，必須在最短時間化解藍營選民對其「藍皮綠骨」的印象；國民黨主席朱立倫雖於2022年九合一大選建功，但氣勢必須強化；台中市長盧秀燕運勢很強，卦象顯示她伺機而動；副總統賴清德將會成功協調黨內各派系立場，成為綠營共主；前副總統陳建仁將有「新任務及使命」，極可能接替蘇貞昌擔任閣揆；鴻海創辦人郭台銘原本口含「龍珠」，可惜掉到水裡，萬幸的是「龍珠」仍在，意即仍有參選總統的機會；前台北市長柯文哲的政治實力已大不如前，卦象看出柯想率團訪問對岸，從兩岸交流突圍；另代表戰鬥藍的趙少康，則將在大選扮演舉足輕重的角色。

農曆春節來臨之際，國運籤話題總引人關注，如何在新年旺運招財求平安，也是大家關心的話題。姜太公道場將於大年初一、初八、初十五，舉辦七星燈暨神醫燈大法會，初四也將於「姜太公五路財神殿」舉行補財庫大法會。希望新年之際，國人能得到姜太公及五路財神加持護佑，諸事吉祥。


更多鏡週刊報導
雙姝「撬」遍北台灣娃娃機零錢箱　警攔查車內竟藏毒
新北淡水跨年煙火　交管疏運資訊報你知
美堤河濱嗨跨年　警交通管制籲勿酒駕

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
獨／求職奪3命「S姊」是雙寶媽！月收800K　擁超猛技能撈百
幕後／地方「換蘇」聲音強烈　蔡英文一動作曝閣揆人選端倪
台股2022飆股排行出爐！　第一名漲近1000%
兔年國運籤出爐！　姜太公道場揭「新總統人選」
資深教友還原6內幕！　宋逸民協會→教會主因曝光
男演員「沒保護好自己被性侵活該」　舉女友人經歷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

兔年國運籤出爐！姜太公道場揭卦象「內閣改組、新總統人選」

男演員「沒保護好自己被性侵活該」舉女友人經歷：別讓人容易得逞

工讀生問「元旦有雙倍薪嗎」　超商店長竟暴怒嗆：知道我是誰嗎

芋頭控必吃！　4步炸出牽絲版「芋泥起司球」

館長打趴Toyz挨批「欺負新手」！格鬥天王約戰：打到你媽認不出來

高雄妹過斑馬線「轉彎車全不讓」！呆愣原地看綠燈變紅燈

伊藤潤二快閃店華山登場！富江「屍塊抱枕」沒廠商敢做：太恐怖

老公手伸進弟媳衣服「一手在內褲」！她目睹全程　愣30秒淚奔

跨年「3大開運法」曝！命理師掛保證：財運、桃花一路旺到2024

元旦3天連假各區交通疏導　桃園警方提供替代道路建議

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

兔年國運籤出爐！姜太公道場揭卦象「內閣改組、新總統人選」

男演員「沒保護好自己被性侵活該」舉女友人經歷：別讓人容易得逞

工讀生問「元旦有雙倍薪嗎」　超商店長竟暴怒嗆：知道我是誰嗎

芋頭控必吃！　4步炸出牽絲版「芋泥起司球」

館長打趴Toyz挨批「欺負新手」！格鬥天王約戰：打到你媽認不出來

高雄妹過斑馬線「轉彎車全不讓」！呆愣原地看綠燈變紅燈

伊藤潤二快閃店華山登場！富江「屍塊抱枕」沒廠商敢做：太恐怖

老公手伸進弟媳衣服「一手在內褲」！她目睹全程　愣30秒淚奔

跨年「3大開運法」曝！命理師掛保證：財運、桃花一路旺到2024

元旦3天連假各區交通疏導　桃園警方提供替代道路建議

南橫公路又見「台灣黑熊」母子三熊散步　69秒珍貴畫面曝光

獨／求職奪3命「S姊」是雙寶媽！　家開便當店月收800K...擁超猛技能撈百萬

夏恩英語集團牽手存愛　律師簡榮宗媒合助偏鄉雙語教育

Steam公開2022年度最佳遊戲榜　《艾爾登法環》奪多獎成大贏家

五月天阿信台上ㄧ舉動　竟「激怒」天后嘉賓：夠了喔！

股價年漲近1000%！及成拿下「2022飆股王」　高端慘跌逾7成

出席保全日活動　盧秀燕：守護治安需警民合作

軍人偷拍少女性愛片要脅性交被拒散布洩憤　判刑4年上訴二審駁回

兔年國運籤出爐！姜太公道場揭卦象「內閣改組、新總統人選」

羅志祥「現聲」力挺演唱會！　郭鬼鬼見偶像感動淚灑舞台

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

LINE貼圖「31款新年快樂」必用！全免費下載

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

Toyz被打笑說「肌肉棒子」！館長不簽約了

12星座「2023好事要發生了」！

館長打趴Toyz挨批欺負新手！格鬥天王約戰

新竹出現「恐怖巨響」好幾天！當地人嚇瘋

土耳其登機被攔住！台妹「慘噴4萬」還被羞辱

好市多買i14 Pro「他轟退貨被刁難」　內行打臉

更多熱門

相關新聞

前《超偶》高材生選手涉詐欺！

前《超偶》高材生選手涉詐欺！

曾參加《超級偶像》第五屆選秀的歌手林鑫汝，為國立中正大學哲學系畢業的高材生，外型高挑亮麗，賽後淡出演藝圈，日前與其男友吳宗祐捲入詐騙洗錢案，金額高達新台幣3.3億，全案已移送地檢署偵辦。

彰化市僅58名消防外勤！小隊長求救

彰化市僅58名消防外勤！小隊長求救

23歲巨胸妹下海拍AV！親吐「肉搏男優」原因

23歲巨胸妹下海拍AV！親吐「肉搏男優」原因

27K小記者到28歲買房　前主播曝心法

27K小記者到28歲買房　前主播曝心法

國民黨中常委蕭景田　買票遭通緝

國民黨中常委蕭景田　買票遭通緝

關鍵字：

鏡週刊姜太公道場國運籤陽明山姜太公道場

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

林襄爆熱戀顏佑庭！　

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面