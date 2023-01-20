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賴清德說不必再宣布台獨　施明德欣慰：「中華民國式台獨」成主流

▲▼前民進黨主席施明德。（圖／記者林銘翰攝）

▲賴清德說「台灣不必再宣布獨立」，前民進黨主席施明德表示欣慰。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨主席賴清德18日宣誓就職，重申「台灣已經是主權獨立國家，沒有另外宣布台灣獨立的必要。」對此，前主席施明德19日晚間表示，他聽到這句話時，內心很高興，因為42年前他是站在軍事法庭上說這句話，如今這個「中華民國模式」的台灣獨立已成為台灣主流。

施明德在臉書表示，他聽到賴清德說「台灣已是主權獨立國家，不必再宣布獨立」，內心很高興，因為這句話賴清德說來輕鬆，但世人，尤其是民進黨黨公職可敢回想：這句話的來時路有多辛酸？

施明德回憶，他在42年前、1980年軍法大審時，被法官問說「你是不是主張台灣獨立？」面對唯一死刑的審判威脅，他清晰回答「是，台灣應該獨立，事實上台灣已經獨立三十年了，它現在的名字叫中華民國。」

當時海外台獨人士聽聞，批評施明德「為什麼不敢說：它的名字叫台灣共和國？」但施明德認為，這不是敢或不敢的問題，而是是否有包容心的問題，「中華民國可以區隔和中華人民共和國的關係，可以包容台灣內部人士。」

施明德指出，從李登輝10年後喊出「中華民國在台灣」，到後來陳水扁表示「中華民國是台灣」，再到如今總統蔡英文說「中華民國台灣」，「中華民國模式的台灣獨立成為台灣的主流。」

施明德表示，他1995年在美國華盛頓舉行國際記者會時，被記者嚴肅逼問「施主席，你們民進黨執政是不是會宣布台灣獨立，製造本地區的不安？」他再次清晰回答「台灣已經是個主權獨立國家，民進黨執政不必也不會宣布獨立！」

當時消息傳回台灣，引起陳水扁及其支持者不滿，跑到民進黨中央黨部示威，高聲吼叫「施明德台奸！滾出民進黨！」讓施明德不禁想問「阿扁掌權了，為什麼自己沒有宣布台灣獨立？」

施明德認為，「不必也不會宣布台灣獨立」已成為台灣政壇主流，一路走來，如果不是走向寬恕與和解，「我心如何平靜無波？面容怎能祥和？願大家新春快樂！」

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