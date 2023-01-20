蘇貞昌堅守崗位到最後一刻！　蘇巧慧曝爸爸「7:25又出門上班了」

▲蘇貞昌到立法院道謝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院19日三讀通過2兆6890億的中央政府總預算案，行政院長蘇貞昌赴立院致意後隨即前往與總統蔡英文會面，並透過臉書表示請辭，已請總統儘速指派新的閣揆。民進黨立委、蘇貞昌的女兒蘇巧慧透露，爸爸今天照樣7點25分出門上班，果然是「堅守崗位直到最後一刻」。

對於請辭，蘇貞昌說，有這4年能為國家做事、為人民服務，是他畢生最大的榮幸，也是時代的惠賜。他由衷的感謝這一路來行政團隊夥伴的鼎力相助、蔡英文的信任、立法委員的指教和支持，讓他們做出一些成績，護國衛民，守住台灣。儘管還是有許多想做的事還來不及做，有些事也做得還不夠好，但他們確實是殫心竭慮，懇請國人同胞能夠寬諒。

至於外界質疑他戀棧，蘇貞昌也強調，中央政府總預算案剛剛在立法院完成審議，他面報總統，敗選當夜，總統以「我已辭黨主席負責，沒有辭總統，你行政院長也不能辭」，二度要他留下，他也體悟此時辭職不管，掉頭走人，固然瀟灑，但正在立法院審議的中央政府總預算，必遭退回，要求新揆上任重送、重新審查。政局動盪，莫此為甚，只好堅此百忍，頂住笑罵，穩住行政團隊步伐，夙夜匪懈。

蔡英文則預告，她將在農曆年期間啟動內閣調整作業，如果有正式定案會盡速、陸續向國人報告，過年後也會讓新的內閣團隊，在最短時間迅速就定位，使各項國政無縫接軌、順利推動。