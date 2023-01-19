內閣改組一再拖！ 　藍轟：蘇揆戀棧「總成空」、蔡賴改革「在夢中」

▲蘇貞昌至立法院致意。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

有關內閣改組問題，國民黨發言人稍早指出，民進黨內閣改組時程一再拖延、嚴重違反憲政慣例與社會民心的不當行為，蘇貞昌面對大選失利、民心向背一個多月以來，不但不知反省檢討，反而持續戀棧權位、施政失當，反襯蔡英文的「開創新局」是多麽蒼白無力，賴清德的「4項革新」又是多麽步履蹣跚，臨走前還錯誤類比自己為明末將領「袁崇煥」，暗指蔡總統是亡國的「崇禎皇帝」，更令民眾只記得蘇貞昌並不漂亮的下台身影。

林家興指出，蘇貞昌四年來率領的內閣，不但不努力福國利民、為民眾權益打拚，卻持續作為「選舉內閣」、「護航內閣」，將民進黨的利益置於國家利益之上；舉凡政府標案養網軍、擋BNT、護航高端疫苗、錯誤能源政策、大撒幣前瞻條例、黑機關掠奪民產、數位中介法箝制言論自由、拒絕兩岸對話等政策禍國殃民；而黑金與詐騙橫行、貧富差距擴大、房價物價高漲等問題持續惡化，造成台灣民主退步、經濟衰退、兵兇戰危、人民痛苦，恐怕不是蘇前院長一句「有些事也做得還不夠好」可以掩飾。

林家興表示，蘇院長在國會殿堂教訓立委、反質詢「在那叫什麼」的傲慢濫權嘴臉，以及喊出「顧選情」而非顧疫情、「打贏防疫的選戰」等將政黨利益置於人民利益之前的「真心話」，都令國人印象深刻、不敢恭維；而臨走前蘇院長還不願展現效率還税於民，卻再度端出「中央圖房」吹捧自身功績，只好送一首袁崇煥離世前的詩給蘇院長：「一生事業總成空，半世功名在夢中」，而蘇揆戀棧權位至今「總成空」，更反襯蔡賴大言不慚的改革是「在夢中」。

國民黨副發言人周羿希表示，「台灣民意基金會」於112年1月17日發布的最新民調顯示，約有5成7的國人不滿意蘇貞昌內閣整體施政表現，不滿意者比滿意者多21個百分點，創下蘇內閣108年1月成立以來的新高紀錄，更有5成民眾希望內閣改組，說明人民早已無法忍受這樣施政荒腔走板的內閣。

周羿希指出，身為民選總統後任期最長的行政院長，蘇貞昌院長施政荒腔走板，本早就該下台，如今蘇貞昌院長終於請辭，卻仍未見其他內閣改組或新閣揆的相關消息，內閣改組「只聞樓梯響，不見人下來」，難道內閣改組卡卡，是民進黨內部派系權力鬥爭未歇，各人的位子都還沒「喬好」？這充分顯示民進黨完全沒有反映民眾的心聲，也沒有反省的決心。

