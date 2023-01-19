蘇貞昌辭行前向柯建銘「咬耳朵」　談話內容曝光

▲行政院長蘇貞昌今天循例向朝野立委致意。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）



記者呂晏慈／台北報導

立法院會今天三讀通過明年度中央政府總預算案，行政院長蘇貞昌向朝野立委致意後，在離去過程中突然折返，與民進黨團總召柯建銘「咬耳朵」引發關注。對此，柯建銘晚間受訪透露，蘇揆感謝「老兄弟」這幾年的支持和並肩作戰，行政、立法配合走過所有困境。

蘇貞昌今天晚間透過臉書表明心志，說明為開創新局，他再向總統請辭行政院長，請總統儘速指派新的閣揆，並將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局。

民進黨立委紛紛透過臉書表達祝福，立委李昆澤表示，蘇貞昌的努力與政績，民眾自有公評，他為台灣的強韌打下重要基礎，感謝蘇揆的努力，細數蘇揆率領行政團隊面對非洲豬瘟、Covid-19疫情，更面臨俄烏戰爭對國際情勢的影響，挑戰從未停止，蘇揆照顧勞工不留餘力，任內年年調高基本工資，更落實撥補勞保基金，保障勞工權益，是最照顧勞工的行政院長。

立委范雲表示，感謝蘇揆和所有閣員過去的辛勞與努力，接下來，內閣成員勢必有所調整，以組成選前1年重要的「戰鬥內閣」，她與多名女立委共同發表聲明，期待戰鬥內閣應增加女力，呼籲行政院提升女性閣員比例。

立委林楚茵說，非常感佩蘇揆在過去1年繼續創造斐然的經濟成績單，讓台灣在後疫情時代加速振興，擴大科技建設、提高台灣的國際能見度、增進民生社會福利。

立委陳歐珀表示，在內閣即將改組之際，他與多位立委表達對新內閣的看法，希望新內閣能夠為台灣開創新局，若要改革創新，內閣就應該要朝「年輕化、多元化、民主化」的3個方向進行。