拉攏「這人」當閣揆成大絕招？　他預言「賴X合」是全勝組合

▲「漂浪島嶼」預言「賴柯合」成為全勝組合。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

行政院長蘇貞昌19日在總預算通過後，隨即向總統蔡英文請辭，新的閣揆人選備受矚目。但粉專「漂浪島嶼」20日就在臉書發文表示，從最新民調來看，新北市長侯友宜、副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲的2024總統民調來看，柯文哲雖選不上，卻成為「扶龍王」，和誰配誰就上，因此提出由柯文哲接任閣揆的建議。

「漂浪島嶼」指出，民進黨有派系希望前副總統陳建仁當閣揆，讓蔡英文不跛腳；有派系希望前桃園市長鄭文燦當閣揆，幫賴清德上大位，二派各有算計，閣揆正位搞不定，蘇貞昌此時二辭，也算戰鬥下台，他質疑，「有看過舊揆走，新揆不知何在的局面嗎？」

「漂浪島嶼」表示，從最新民調來看，新北市長侯友宜、副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲的2024總統民調來看，柯文哲雖選不上，卻成為「扶龍王」，和誰和誰就上。他認為，所以藍綠都該有拉攏計畫，如果此時綠營奉上閣揆大位，召喚閒雲野鶴的柯文哲，共圖未來共霸大計，也算行到水窮處的政治大殺招。

「漂浪島嶼」分析，柯文哲與蔡英文有心結，但是和賴清德無礙，甚至和平保台，也能呼應一家親的一詞兩面，「賴柯和」，成為全勝組合，送閣揆算是權利交換泯恩仇，反正過去也有藍將軍唐飛，拿位置換利益，民進黨有前例。他指出，柯文哲當閣揆，綠白阻侯軍，算是2024政治最大戲，但是問題在過去有很多名嘴、網軍側翼，罵柯文哲罵到骨子裡。他最後感慨，現今為政權永續，不要落入中國算計裡，要彎腰折骨低聲下氣求結合，一時之間毒舌變甜嘴，也不知容不容易？