　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不分區？賴清德「向黨員報告」到屏東　基層砲火對準高嘉瑜、縣長初選

▲副總統賴清德出席「向黨員報告-政見發表會」，聆聽青年意見。（圖／記者林敬旻攝）

▲副總統賴清德出席「向黨員報告-政見發表會」。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜時常因言論跟黨內立場不一，引來綠營支持者不滿，黨內甚至出現「祭出黨紀」聲浪。而副總統賴清德14日至屏東舉行黨主席政見發表會時，也有基層高喊開除高嘉瑜，更有黨員表示，屏東縣長初選殺的刀刀見骨，也不見大佬出來調解，讓支持者非常焦慮，而賴清德則數度呼籲團結，並表示，接受九合一挫敗，民進黨才能真正再起。

賴清德14日下午在屏東舉辦政見發表會，前屏東縣長潘孟安、屏東縣長周春米、立委鍾佳濱、莊瑞雄、伍麗華、劉世芳陪同出席。

縣長周春米說，去年九合一民進黨選得很差，大家心情都很複雜，但還是有很多支持者抱有期待，民進黨沒有懷憂喪志的時間與空間，賴清德在這個關鍵時刻站出來承擔責任，更馬上跑遍全國，民進黨一定要趕快振作、再創高峰。

會中，有基層激動表示，今天高嘉瑜沒來很開心，賴副總統應該開除高嘉瑜，民進黨太軟了，高嘉瑜一直罵，黨中央卻一句話都沒講，主席至少該轉達高嘉瑜，叫她不要太過分。語畢不少基層黨員也鼓譟支持。

對於屏東縣長初選爭議，基層指出，屏東縣不是隨便人來都會當選，不要把屏東人當塑膠，應該提名有民意基礎的不分區立委，民進黨應該以民意為基礎，不是陷入派系紛爭，民進黨起家的時候沒有什麼新潮流、英系，大家應該團結，只有民進黨系。

有黨員也附和，民進黨初選殺的刀刀見骨，民代到處放火，也不見大佬出來協調，讓支持者心裡很焦慮。有黨員喊話，民進黨不該再當沙包，遇到問題、挑戰應該提出論述、強力回擊，而不是放任對手任意攻擊。也有不少黨員提到中共滲透、疫情、黑道等議題。

對於相關說法，賴清德表示，再怎麼難過、不願意面對，民進黨都要誠懇接受九合一的挫敗，從失敗中取得教訓，不能因此失志，未來個人利益放一邊，國家利益放中間，找回人民的支持，才能重新再起。
 

ET快訊
他大便沖不下去！醫示警：1器官發炎了　不理恐罹癌王
直擊／MAMAMOO林口開唱撕裂舞台！　華莎撩妹：跟我回家？
雄中校長懇求「家長別陪考」　6點理由被讚爆
傳產公司送員工「30公克黃金」
愛愛到一半「經血被撞出來」！男友聞腥味秒軟　慾女喊：再一次
快訊／戴資穎惜敗日本球后山口茜　吞5連敗無緣爭冠
宋逸民夫婦缺席婚禮　女主播曝「解散教會」內幕
39噸魚「過期快2年」改標賣！江小漁酸菜魚說停業　卻張貼尾牙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍黨團沒要卡改組！下周招數曝光　中央政府總預算案有望19日三讀

她罕見挺高嘉瑜王世堅　砲轟林智堅「害民進黨1屍15命」

捷運汐東線差「最後一哩路」？　高嘉瑜喊：與環狀線接軌

不分區？賴清德「向黨員報告」到屏東　基層砲火對準高嘉瑜、縣長初選

細數蘇貞昌政績！他提內閣改組兩要點　「別只為出一口氣自亂陣腳」

控賴清德恐嚇人民護航美國　王鴻薇質疑：能夠角逐大位領導國人？

賴清德與青年吃羊肉爐　聽建言「政府會深刻檢討」

不只6000！綠委爆料：全民發錢「還有第二波」

藍委喊拒用張榮興任北市警察局長　蔣萬安：尊重中央職權

2023新北特色商品年節展售會登場　茶、酒、年菜、禮盒一次滿足

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

屁孩鞭炮扔水溝炸出火焰　人孔蓋瞬間噴飛砸中車輛

藍黨團沒要卡改組！下周招數曝光　中央政府總預算案有望19日三讀

她罕見挺高嘉瑜王世堅　砲轟林智堅「害民進黨1屍15命」

捷運汐東線差「最後一哩路」？　高嘉瑜喊：與環狀線接軌

不分區？賴清德「向黨員報告」到屏東　基層砲火對準高嘉瑜、縣長初選

細數蘇貞昌政績！他提內閣改組兩要點　「別只為出一口氣自亂陣腳」

控賴清德恐嚇人民護航美國　王鴻薇質疑：能夠角逐大位領導國人？

賴清德與青年吃羊肉爐　聽建言「政府會深刻檢討」

不只6000！綠委爆料：全民發錢「還有第二波」

藍委喊拒用張榮興任北市警察局長　蔣萬安：尊重中央職權

2023新北特色商品年節展售會登場　茶、酒、年菜、禮盒一次滿足

飛斯特首秀8分5失誤！獵鷹教頭劉孟竹：才練3次需要時間

藍黨團沒要卡改組！下周招數曝光　中央政府總預算案有望19日三讀

他大便沖不下去！醫示警：1器官發炎了　不理恐罹癌王

新店「安康接待室」遺址　新北市府公告為市定古蹟

她罕見挺高嘉瑜王世堅　砲轟林智堅「害民進黨1屍15命」

T1首支10勝！特攻穩居榜首過年獎金加倍　林韋翰膝傷又練只好休

雄中校長懇求「家長以後別陪考」　6點理由被讚爆

超扯傳產公司送員工「30公克黃金」！入職10年就能拿到

快訊／連救4賽末點！戴資穎惜敗日本球后山口茜吞5連敗無緣爭冠

3步驟簡易年菜「啤酒滷肉」上桌　肥而不膩豬皮Q！

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

政治熱門新聞

高嘉瑜遭黨員集體批鬥、炎上！　他預言這件慘事要爆發了

綠委爆料：全民發錢「還有第二波」！

「高嘉瑜1人票數是全黨2倍」連陳時中都輸她

520萬縣長座車曾玟學批奢華　鍾東錦：合法

快訊／行政院今核定汐東捷運！　汐止人喊：等了20年夢想終實現

高嘉瑜必須挨罵？　黃暐瀚揭1原因：她沒退路

高嘉瑜昔日宿敵出聲力挺！　她示警民進黨：恐「一屍十五命」

沒在怕！高嘉瑜不擔心港湖立委不保　「票都是自己用雙手握出來的」

航向不可知的世界！柯文哲今宣布提前自台大退休

「開除我2024可以大贏的話」　王世堅：那就開除吧！

遭派系動員「炎上」？　他曝內幕：高嘉瑜賺到了

綠議員嗆踐踏同志蹭聲量　高嘉瑜：討厭我不管做什麼都會曲解

心疼高嘉瑜！沈富雄自稱「背骨祖師」　砲轟賴清德：沒有肩膀

快訊／行政院核定汐東線　蘇貞昌同意先行匡列278億預算

更多熱門

相關新聞

控賴清德恐嚇人民護航美國　王鴻薇質疑：能夠角逐大位領導國人？

控賴清德恐嚇人民護航美國　王鴻薇質疑：能夠角逐大位領導國人？

台灣民主基金會日前發布民調，針對是否同意「只有相信美國、親近美國，才能保衛台灣」問題，調查結果顯示有六成二民眾不同意。國民黨立委王鴻薇昨晚透過臉書發文質疑，副總統賴清德日前說「不能讓懷疑美國的言論成為社會共識」，但用恐嚇方式來護航美國的人，能夠角逐大位領導國人嗎？

賴清德與青年吃羊肉爐　承諾政府會深刻檢討

賴清德與青年吃羊肉爐　承諾政府會深刻檢討

綠委爆料：全民發錢「還有第二波」！

綠委爆料：全民發錢「還有第二波」！

沒在怕！高嘉瑜不擔心港湖立委不保　「票都是自己用雙手握出來的」

沒在怕！高嘉瑜不擔心港湖立委不保　「票都是自己用雙手握出來的」

心疼高嘉瑜！沈富雄自稱「背骨祖師」　砲轟賴清德：沒有肩膀

心疼高嘉瑜！沈富雄自稱「背骨祖師」　砲轟賴清德：沒有肩膀

關鍵字：

賴清德2022九合一大選民進黨高嘉瑜周春米

讀者迴響

熱門新聞

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

快訊／斷崖式大降溫來了！8縣市低溫特報　1縣市暴跌下探6度

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

許維恩懷孕滿3月「胎兒性別曝」！取卵2次爆痛大哭

更多

最夯影音

更多
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面