不分區？賴清德「向黨員報告」到屏東　基層砲火對準高嘉瑜、縣長初選

▲副總統賴清德出席「向黨員報告-政見發表會」。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委高嘉瑜時常因言論跟黨內立場不一，引來綠營支持者不滿，黨內甚至出現「祭出黨紀」聲浪。而副總統賴清德14日至屏東舉行黨主席政見發表會時，也有基層高喊開除高嘉瑜，更有黨員表示，屏東縣長初選殺的刀刀見骨，也不見大佬出來調解，讓支持者非常焦慮，而賴清德則數度呼籲團結，並表示，接受九合一挫敗，民進黨才能真正再起。

賴清德14日下午在屏東舉辦政見發表會，前屏東縣長潘孟安、屏東縣長周春米、立委鍾佳濱、莊瑞雄、伍麗華、劉世芳陪同出席。

縣長周春米說，去年九合一民進黨選得很差，大家心情都很複雜，但還是有很多支持者抱有期待，民進黨沒有懷憂喪志的時間與空間，賴清德在這個關鍵時刻站出來承擔責任，更馬上跑遍全國，民進黨一定要趕快振作、再創高峰。

會中，有基層激動表示，今天高嘉瑜沒來很開心，賴副總統應該開除高嘉瑜，民進黨太軟了，高嘉瑜一直罵，黨中央卻一句話都沒講，主席至少該轉達高嘉瑜，叫她不要太過分。語畢不少基層黨員也鼓譟支持。

對於屏東縣長初選爭議，基層指出，屏東縣不是隨便人來都會當選，不要把屏東人當塑膠，應該提名有民意基礎的不分區立委，民進黨應該以民意為基礎，不是陷入派系紛爭，民進黨起家的時候沒有什麼新潮流、英系，大家應該團結，只有民進黨系。

有黨員也附和，民進黨初選殺的刀刀見骨，民代到處放火，也不見大佬出來協調，讓支持者心裡很焦慮。有黨員喊話，民進黨不該再當沙包，遇到問題、挑戰應該提出論述、強力回擊，而不是放任對手任意攻擊。也有不少黨員提到中共滲透、疫情、黑道等議題。

對於相關說法，賴清德表示，再怎麼難過、不願意面對，民進黨都要誠懇接受九合一的挫敗，從失敗中取得教訓，不能因此失志，未來個人利益放一邊，國家利益放中間，找回人民的支持，才能重新再起。

