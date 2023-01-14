　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

捷運汐東線差「最後一哩路」？　高嘉瑜喊：與環狀線接軌

▲▼民進黨黨團大會 高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院日前核定汐東線綜合規劃案，行政院長蘇貞昌同意先行匡列278.46億元預算，即刻啟動本計畫之相關設計及工程發包作業，加速建設執行。對此，民進黨立委高嘉瑜13日表示，汐東線最重要的是與環狀線接軌，「東湖站到環狀線舊宗站的空缺是最後一哩路，更是解決內湖交通重要的一段路。」

高嘉瑜今日透過臉書發文表示，感謝行政院終於核定捷運汐東線綜合規劃案，相信未來對改善汐止到台北通勤的交通有很大幫助。同時她也強調，汐東線最重要的是與環狀線接軌，東湖到內湖舊宗的銜接應同步到位，才能讓路網更加縝密完善。

高嘉瑜指出，不僅交通部長王國材去年3月承諾，會請台北市啟動可行性評估，鐵道局去年10月也說會找時間跟台北市政府協調。她認為，能同步進行的事情就儘快開始，汐東線參數也應儘快提供給台北市，加速可行性評估及後續進度的推動。

高嘉瑜也呼籲，東環段應儘速核定，因為環狀線東環段可串聯捷運紅線、藍線、綠線，是東台北縱向捷運路網的重要建設；若汐東線的東湖站能延伸至內湖舊宗，便可以串聯基隆捷運和文湖線，讓兩條捷運在轉乘上更加便利。

「東湖站到環狀線舊宗站的空缺是最後一哩路，更是解決內湖交通重要的一段路。」高嘉瑜強調，鐵道局曾說要將東環段報告退回台北市府做小幅度修正，她會持續關注東環段進度，希望台北市政府可以更積極推動，中央加速進度儘快核定，別讓民眾一等再等。

ET快訊
他大便沖不下去！醫示警：1器官發炎了　不理恐罹癌王
直擊／MAMAMOO林口開唱撕裂舞台！　華莎撩妹：跟我回家？
雄中校長懇求「家長別陪考」　6點理由被讚爆
傳產公司送員工「30公克黃金」
愛愛到一半「經血被撞出來」！男友聞腥味秒軟　慾女喊：再一次
快訊／戴資穎惜敗日本球后山口茜　吞5連敗無緣爭冠
宋逸民夫婦缺席婚禮　女主播曝「解散教會」內幕
39噸魚「過期快2年」改標賣！江小漁酸菜魚說停業　卻張貼尾牙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍黨團沒要卡改組！下周招數曝光　中央政府總預算案有望19日三讀

她罕見挺高嘉瑜王世堅　砲轟林智堅「害民進黨1屍15命」

捷運汐東線差「最後一哩路」？　高嘉瑜喊：與環狀線接軌

不分區？賴清德「向黨員報告」到屏東　基層砲火對準高嘉瑜、縣長初選

細數蘇貞昌政績！他提內閣改組兩要點　「別只為出一口氣自亂陣腳」

控賴清德恐嚇人民護航美國　王鴻薇質疑：能夠角逐大位領導國人？

賴清德與青年吃羊肉爐　聽建言「政府會深刻檢討」

不只6000！綠委爆料：全民發錢「還有第二波」

藍委喊拒用張榮興任北市警察局長　蔣萬安：尊重中央職權

2023新北特色商品年節展售會登場　茶、酒、年菜、禮盒一次滿足

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

啦啦女神筠熹泡湯「比基尼突被扯掉」　尖叫抱胸...琳妲笑喊：流量要爆了！

鐵肺女拿麥試音展歌喉　飆唱《多遠都要在一起》

趙小僑女兒出門不哭鬧「天使寶寶」　「騙人生小孩」想再生...劉子銓：好瘋喔！

開客戶600萬轎車撞安全島　掛牌才10天...車廠員工賠慘

屁孩鞭炮扔水溝炸出火焰　人孔蓋瞬間噴飛砸中車輛

藍黨團沒要卡改組！下周招數曝光　中央政府總預算案有望19日三讀

她罕見挺高嘉瑜王世堅　砲轟林智堅「害民進黨1屍15命」

捷運汐東線差「最後一哩路」？　高嘉瑜喊：與環狀線接軌

不分區？賴清德「向黨員報告」到屏東　基層砲火對準高嘉瑜、縣長初選

細數蘇貞昌政績！他提內閣改組兩要點　「別只為出一口氣自亂陣腳」

控賴清德恐嚇人民護航美國　王鴻薇質疑：能夠角逐大位領導國人？

賴清德與青年吃羊肉爐　聽建言「政府會深刻檢討」

不只6000！綠委爆料：全民發錢「還有第二波」

藍委喊拒用張榮興任北市警察局長　蔣萬安：尊重中央職權

2023新北特色商品年節展售會登場　茶、酒、年菜、禮盒一次滿足

飛斯特首秀8分5失誤！獵鷹教頭劉孟竹：才練3次需要時間

藍黨團沒要卡改組！下周招數曝光　中央政府總預算案有望19日三讀

他大便沖不下去！醫示警：1器官發炎了　不理恐罹癌王

新店「安康接待室」遺址　新北市府公告為市定古蹟

她罕見挺高嘉瑜王世堅　砲轟林智堅「害民進黨1屍15命」

T1首支10勝！特攻穩居榜首過年獎金加倍　林韋翰膝傷又練只好休

雄中校長懇求「家長以後別陪考」　6點理由被讚爆

超扯傳產公司送員工「30公克黃金」！入職10年就能拿到

快訊／連救4賽末點！戴資穎惜敗日本球后山口茜吞5連敗無緣爭冠

3步驟簡易年菜「啤酒滷肉」上桌　肥而不膩豬皮Q！

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

政治熱門新聞

高嘉瑜遭黨員集體批鬥、炎上！　他預言這件慘事要爆發了

綠委爆料：全民發錢「還有第二波」！

「高嘉瑜1人票數是全黨2倍」連陳時中都輸她

520萬縣長座車曾玟學批奢華　鍾東錦：合法

快訊／行政院今核定汐東捷運！　汐止人喊：等了20年夢想終實現

高嘉瑜必須挨罵？　黃暐瀚揭1原因：她沒退路

高嘉瑜昔日宿敵出聲力挺！　她示警民進黨：恐「一屍十五命」

沒在怕！高嘉瑜不擔心港湖立委不保　「票都是自己用雙手握出來的」

航向不可知的世界！柯文哲今宣布提前自台大退休

「開除我2024可以大贏的話」　王世堅：那就開除吧！

遭派系動員「炎上」？　他曝內幕：高嘉瑜賺到了

綠議員嗆踐踏同志蹭聲量　高嘉瑜：討厭我不管做什麼都會曲解

心疼高嘉瑜！沈富雄自稱「背骨祖師」　砲轟賴清德：沒有肩膀

快訊／行政院核定汐東線　蘇貞昌同意先行匡列278億預算

更多熱門

相關新聞

不分區？賴清德「向黨員報告」到屏東　基層砲火還是對準高嘉瑜

不分區？賴清德「向黨員報告」到屏東　基層砲火還是對準高嘉瑜

民進黨立委高嘉瑜時常因言論跟黨內立場不一，引來綠營支持者不滿，黨內甚至出現「祭出黨紀」聲浪。而副總統賴清德14日至屏東舉行黨主席政見發表會時，也有基層高喊開除高嘉瑜，更有黨員表示，屏東縣長初選殺的刀刀見骨，也不見大佬出來調解，讓支持者非常焦慮，而賴清德則數度呼籲團結，並表示，接受九合一挫敗，民進黨才能真正再起。

汐東線延伸內湖？　蔣萬安：審慎評估、聽取各方的意見

汐東線延伸內湖？　蔣萬安：審慎評估、聽取各方的意見

沒在怕！高嘉瑜不擔心港湖立委不保　「票都是自己用雙手握出來的」

沒在怕！高嘉瑜不擔心港湖立委不保　「票都是自己用雙手握出來的」

心疼高嘉瑜！沈富雄自稱「背骨祖師」　砲轟賴清德：沒有肩膀

心疼高嘉瑜！沈富雄自稱「背骨祖師」　砲轟賴清德：沒有肩膀

綠議員嗆踐踏同志蹭聲量　高嘉瑜：討厭我不管做什麼都會曲解

綠議員嗆踐踏同志蹭聲量　高嘉瑜：討厭我不管做什麼都會曲解

關鍵字：

高嘉瑜汐東線內湖交通

讀者迴響

熱門新聞

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

鄰居「在家打球」吵瘋　她崩潰一招反制

要開記者會？流水席新娘發3聲明：想告騙婚

尾牙抽中50萬！眾人喊捐出來...她霸氣回「3字」

繼母怒嗆！女笑回「房子是我的」讓她閉嘴

各行年終開獎「行政妹爽領20.5萬」！全場炸鍋

E奶網紅遭控運大麻死於加國　刑事局認錯了

爆社管理員揭「輔大陳若儀」長相：真相讓她說

快訊／斷崖式大降溫來了！8縣市低溫特報　1縣市暴跌下探6度

老婆生完孩拒恩愛！他忍10年「每晚自己來」

2周沒大便！她「一脫嚇跑男友」　醫嘆：要切剩20公分

「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮

抬棺人絆倒「遺體噴飛」　親友崩潰

許維恩懷孕滿3月「胎兒性別曝」！取卵2次爆痛大哭

更多

最夯影音

更多
鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」

鍾欣凌被許傑輝抱：走開啦！　他自虧「再暖也變態XD」
調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

調皮爸騎車被一群流浪狗追　上演謝票劇情兒子超配合XD

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

藍正龍當導演暴瘦一圈　這輩子最缺錢的時候「現金很重要」

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

9歲弟豬公存1年「不忍砸碎」　敲開見滿滿鈔票瞬間笑開懷

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面