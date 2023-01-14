捷運汐東線差「最後一哩路」？　高嘉瑜喊：與環狀線接軌

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院日前核定汐東線綜合規劃案，行政院長蘇貞昌同意先行匡列278.46億元預算，即刻啟動本計畫之相關設計及工程發包作業，加速建設執行。對此，民進黨立委高嘉瑜13日表示，汐東線最重要的是與環狀線接軌，「東湖站到環狀線舊宗站的空缺是最後一哩路，更是解決內湖交通重要的一段路。」

高嘉瑜今日透過臉書發文表示，感謝行政院終於核定捷運汐東線綜合規劃案，相信未來對改善汐止到台北通勤的交通有很大幫助。同時她也強調，汐東線最重要的是與環狀線接軌，東湖到內湖舊宗的銜接應同步到位，才能讓路網更加縝密完善。

高嘉瑜指出，不僅交通部長王國材去年3月承諾，會請台北市啟動可行性評估，鐵道局去年10月也說會找時間跟台北市政府協調。她認為，能同步進行的事情就儘快開始，汐東線參數也應儘快提供給台北市，加速可行性評估及後續進度的推動。

高嘉瑜也呼籲，東環段應儘速核定，因為環狀線東環段可串聯捷運紅線、藍線、綠線，是東台北縱向捷運路網的重要建設；若汐東線的東湖站能延伸至內湖舊宗，便可以串聯基隆捷運和文湖線，讓兩條捷運在轉乘上更加便利。

「東湖站到環狀線舊宗站的空缺是最後一哩路，更是解決內湖交通重要的一段路。」高嘉瑜強調，鐵道局曾說要將東環段報告退回台北市府做小幅度修正，她會持續關注東環段進度，希望台北市政府可以更積極推動，中央加速進度儘快核定，別讓民眾一等再等。